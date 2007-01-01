В Людиновском округе стартовал конкурс «Семья года»

В Людиновском муниципальном округе начали принимать заявки на участие в районном фестивале «Семья года». Конкурс проходит при поддержке нацпроекта «Семья» и направлен на то, чтобы поддержать семьи, укрепить традиционные ценности и показать важность роли родителей в обществе, рассказали 12 марта в правительстве.

Подать документы можно до 15 марта, а итоги подведут и наградят победителей 15 мая 2026 года. Участвовать могут семьи, которые зарегистрированы в Людиновском округе. Для этого нужно принести заявку, небольшой рассказ о своей семье и портфолио с фотографиями, грамотами и другими достижениями. Документы принимают в Управлении социальной защиты населения.

Организаторы подготовили девять номинаций, чтобы каждая семья могла найти подходящую для себя категорию. Конкурсанты могут заявить о себе как трудовая династия, где одна профессия хранится тремя поколениями, или как спортивная семья, ведущая активный образ жизни. Также есть номинации для творческих семей, для тех, кто ведёт личное подсобное хозяйство, для многодетных родителей и для семей, воспитывающих приёмных детей. Отдельно отмечаются молодые пары со стажем до пяти лет, супружеские союзы, прожившие вместе более 50 лет, и семьи, где есть участники боевых действий.

Как рассказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Людмила Дюкова, фестиваль — это не просто соревнование, а способ рассказать о достойных людях, которые живут в округе, об их традициях, увлечениях и успехах. Она добавила, что организаторы ждут активных и дружных семей, чтобы поблагодарить их за вклад в развитие района.