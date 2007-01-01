Губернатор вручил калужанам государственные награды
Торжественная церемония прошла в Калуге в четверг, 12 марта.
В частности, почетным знаком имени Дашковой награждены Екатерина Васькова, Анастасия Маркина, Алёна Молоткова, Виктория Лазарева и Виктория Шестакова.
- Студентки и аспирантки КГУ им. Циолковского, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МРНЦ им. Цыба, филиала МСХА им. Тимирязева продолжают дело великой землячки, - отметил губернатор Владислав Шапша.
Орден Александра Невского вручен Сергею Муравьеву, благодаря которому МРНЦ им. Цыба расширяет международное сотрудничество.
Также среди награжденных - сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, спортивных учреждений, врачи и педагоги.
