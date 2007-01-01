Одобрены кандидатуры для занесения на Доску Почёта

12 марта состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий. В работе комиссии участвовали Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Думы, руководители подразделений администрации, представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций.

Члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди». На доске будут размещены портреты 20 калужан – представителей здравоохранения, образования, науки, бизнеса, правоохранительных органов, сельского хозяйства и промышленности. Открытие обновленной Доски Почёта приурочено к празднованию Дня весны и труда.

«Это важная форма общественного признания и морального поощрения калужан, внесших большой вклад в развитие нашего города. Все кандидаты много лет плодотворно трудились на благо Калуги, добились значительных успехов в своих отраслях и заслужили уважение коллег», – подчеркнул Юрий Моисеев.