Общество

Стартовал третий обучающий модуль программы «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
12.03, 09:27
Обучение участников и ветеранов СВО по направлению «Государственное и муниципальное управление» началось ещё в прошлом году. Слушатели прошли два очных модуля на базе РАНХиГС и КГУ им. К.Э. Циолковского. Также состоялись стажировки в органах власти.

- Третий этап называется «Служение», - рассказал 12 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Он нацелен на изучение основных принципов и задач регионального и муниципального управления. Большое внимание будет уделено развитию коммуникативных навыков. В программу включен мастер-класс по организации обратной связи с жителями в соцсетях.

После очной части модуля участники проекта продолжат стажировки.

