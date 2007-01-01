Стартовал третий обучающий модуль программы «Герои земли Калужской»

Обучение участников и ветеранов СВО по направлению «Государственное и муниципальное управление» началось ещё в прошлом году. Слушатели прошли два очных модуля на базе РАНХиГС и КГУ им. К.Э. Циолковского. Также состоялись стажировки в органах власти.

- Третий этап называется «Служение», - рассказал 12 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Он нацелен на изучение основных принципов и задач регионального и муниципального управления. Большое внимание будет уделено развитию коммуникативных навыков. В программу включен мастер-класс по организации обратной связи с жителями в соцсетях.

После очной части модуля участники проекта продолжат стажировки.