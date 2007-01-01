Обнинск
Общество

Губернатор проведёт личный приём жителей в Калуге

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:09
0 185
Встреча с людьми на Старом Торге запланирована на 20 марта, рассказал Владислав Шапша.

- Обсудим насущные вопросы, их решение, - пояснил глава региона. - Предметно, открыто поговорим о том, что волнует.

Ранее Шапша уже проводил такие приемы в районных центрах.

Чтобы попасть к губернатору, нужна предварительная запись по телефонам 8 (4842) 77-81-14, 8 (4842) 77-85-78, 8 (4842) 77-85-73 или 8 (4842) 77-85-79 в рабочие дни с 8:30 до 17:00.

