Губернатор проведёт личный приём жителей в Калуге
Встреча с людьми на Старом Торге запланирована на 20 марта, рассказал Владислав Шапша.
- Обсудим насущные вопросы, их решение, - пояснил глава региона. - Предметно, открыто поговорим о том, что волнует.
Ранее Шапша уже проводил такие приемы в районных центрах.
Чтобы попасть к губернатору, нужна предварительная запись по телефонам 8 (4842) 77-81-14, 8 (4842) 77-85-78, 8 (4842) 77-85-73 или 8 (4842) 77-85-79 в рабочие дни с 8:30 до 17:00.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь