Новость дня Общество

Снежный покров в Калуге уменьшился до 42 сантиметров

Дмитрий Ивьев
12.03, 10:57
0 365
На южных склонах в городе уже появились проталины.

- Снег с них сползает интенсивно, - рассказала в четверг калужский метеоролог Татьяна Инкина. - Под лучами щедрого мартовского солнца снег и испаряется, и тает. Но пока довольно скромными порциями, по 1-3 см в сутки. С 28 февраля в Калуге высота снежного покрова в Калуге уменьшилась от 65 до 42 см.

Средняя суточная температуры воздуха сейчас превышает норму на 10-12 градусов и соответствует второй половине апреля.

- Для марта это большая роскошь, - подчеркнула Инкина. - Первый месяц весны, как переходный, отличается нестабильной погодой и обычно капризничает, часто устраивает истерики со снегом и дождем. В прогнозе ГМЦ России на неделю вперед мы видим, что пока возврата зимы не предполагается. Максимальные температуры воздуха приблизятся к рекордам прошлых лет.

