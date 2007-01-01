Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге ремонт запланировали в старинной усадьбе
Общество

В Калуге ремонт запланировали в старинной усадьбе

Дмитрий Ивьев
11.03, 14:57
0 604
Фото: Евгений Чудаков.
Подготовлено задание на проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения на улице Королева, 26. Этот дом построен в XIX - XX вв.

- Объем дома интересен как образец гражданской архитектуры, решенный в формах поздней эклектики, - рассказал 11 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

