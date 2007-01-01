Открыт приём заявок на конкурс «Профессии будущего»

Открыт приём заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего». Участвовать могут студенты колледжей и техникумов, которые обучаются по программе федерального проекта «Профессионалитет», рассказали 11 марта в правительстве.

Идея конкурса простая: показать, как выглядит современный молодой специалист. На снимках должны быть реальные студенты за работой — в мастерских, на производстве, в лабораториях. Главное, чтобы фото передавало дух профессии и было сделано с душой.

Победители станут героями федеральной информационной кампании в поддержку «Профессионалитета».

Конкурс проводит организация «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России и Института развития профессионального образования. Фотоработы будут оценивать в 24 номинациях — по числу ключевых отраслей, которые развивает проект. Среди них лёгкая промышленность и железнодорожный транспорт, сельское хозяйство и металлургия, химия и машиностроение, атомная сфера и фармацевтика, строительство и лесная промышленность, IT и медиа, энергетика и радиоэлектроника, педагогика и туризм, искусство и креативные индустрии, правоохранительная сфера, электроника и робототехника, медицина и электротехника.

Конкурс стартует 10 марта и продлится до начала июня 2026 года. Заявки от учебных кластеров с фотографиями студентов принимают на платформе экспертум.рф до 27 апреля.

С 2025 года проект «Профессионалитет» входит в состав национального проекта «Молодёжь и дети».