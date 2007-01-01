В Калужской области назначен новый начальник Бюро Судебно-медицинской экспертизы
Им стал Сергей Райсберг, сообщила в среду, 11 марта, министр здравоохранения региона Анна Чернова.
- Сергей Аркадьевич выпускник «Российского государственного медицинского университета Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и «Российского центра судебно-медицинской экспертизы», кандидат медицинских наук. Карьеру в медицине начал с должности медицинского брата в 2009 году, а с 2017 года работал заведующим отделением в нашем областном Бюро СМЭ, - пояснила министр.
