Общество

В Калужской области назначен новый начальник Бюро Судебно-медицинской экспертизы

Дмитрий Ивьев
11.03, 12:57
0 136
Читайте KP40.RU:
Им стал Сергей Райсберг, сообщила в среду, 11 марта, министр здравоохранения региона Анна Чернова.

- Сергей Аркадьевич выпускник «Российского государственного медицинского университета Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и «Российского центра судебно-медицинской экспертизы», кандидат медицинских наук. Карьеру в медицине начал с должности медицинского брата в 2009 году, а с 2017 года работал заведующим отделением в нашем областном Бюро СМЭ, - пояснила министр.

