В Калуге назвали причины пожара на почте
Как мы уже рассказывали, пожар произошёл поздно вечером во вторник, 10 марта.
Огнём повреждена внутренняя отделка на площади около 15 квадратных метров, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Ущерб оценивается примерно в 400 тысяч рублей.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
