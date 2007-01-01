Обнинск
Общество

В Калуге назвали причины пожара на почте

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:27
0 339
Как мы уже рассказывали, пожар произошёл поздно вечером во вторник, 10 марта.

Огнём повреждена внутренняя отделка на площади около 15 квадратных метров, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Ущерб оценивается примерно в 400 тысяч рублей.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

