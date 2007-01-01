В Калужской области готовятся к паводку и сезону пожаров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в совещании по подготовке к безопасному прохождению паводка и пожароопасного сезона. Его провел полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

- В регионе установилась теплая погода. Идет интенсивное таяние снега, его запасы в этом году значительные, - отметил Шапша. - Уровни воды в Оке и ее притоках ожидаются выше нормы. Реализуем комплекс профилактических мер.

Сегодня проводятся командно-штабные учения. Ведется мониторинг паводковой обстановки. Для проведения аварийно-спасательных работ подготовлены 5,3 тысячи человек и полторы тысячи единиц техники, для возможной эвакуации жителей - пункты временного размещения.

- Поставил задачу провести беседы с ребятами в школах, детских садах об опасности выхода на лед, - подчеркнул губернатор. - Прошу СМИ подключиться к информированию. В соседних регионах произошли трагедии, они не должны повториться. Параллельно продолжаем подготовку к пожароопасному сезону. Выделили средства для закупки специализированной лесопожарной техники, оборудования и инвентаря. Поручил провести инвентаризацию, чтобы обеспечить все первоочередные нужды.

По его словам, главная задача при прохождении сезонных рисков - обеспечить безопасность жителей региона.