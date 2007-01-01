В Калужской области объявили беспилотную опасность
Сообщения с такой информацией утром в среду, 11 марта, распространило МЧС.
Калужан просят быть внимательными.
Ранее вечером 10 марта МЧС сообщало о ракетной опасности в регионе.
Временно закрыт для полётов аэропорт «Калуга».
О каких-либо инцидентах с беспилотниками власти Калужской области пока не сообщали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь