В Калужской области объявили беспилотную опасность
Общество

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
11.03, 10:24
0 325
Сообщения с такой информацией утром в среду, 11 марта, распространило МЧС.

Калужан просят быть внимательными.

Ранее вечером 10 марта МЧС сообщало о ракетной опасности в регионе.

Временно закрыт для полётов аэропорт «Калуга».

О каких-либо инцидентах с беспилотниками власти Калужской области пока не сообщали.

