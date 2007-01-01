Калужского чиновника оштрафовали за медлительность
Проблемы с получением ответа на обращение возникли у жителя Мосальского района.
В установленный законом срок он не получил ответ от местной администрации, сообщили 11 марта в прокуратуре Калужской области.
Вопрос касался безопасности дорожного движения.
В итоге ответственного работника администрации по административной статье оштрафовали на 5 тысяч рублей.
На данный момент ответ жителю уже дали.
