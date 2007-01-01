Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужского чиновника оштрафовали за медлительность
Общество

Калужского чиновника оштрафовали за медлительность

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:05
0 287
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблемы с получением ответа на обращение возникли у жителя Мосальского района.

В установленный законом срок он не получил ответ от местной администрации, сообщили 11 марта в прокуратуре Калужской области.

Вопрос касался безопасности дорожного движения.

В итоге ответственного работника администрации по административной статье оштрафовали на 5 тысяч рублей.

На данный момент ответ жителю уже дали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc0dVcvVnE4c3I4U093NHFOSkxrZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiVEVDTlBQV2JwWjRrWDc5bm5TUTdFdHBCaHFBMWJjZFZ3SlVROC9COXM1NHBlVGxWSThrZHhMM0pRU2hMZ1NRRURYWkIyQW1selVrNVV5QjUvNU1qRFNVUmx3Z3YxMEFHYkl0b3Z6WmpmcDdrUVkxc1U1MUpSZ3MrLzEzTDRPQmpMNC9wRjMvcTU3c2VieUxUemZqelZHMU1xaFE5SzNKM3h5dm9KTk10dFB3SnVYQkJUNlFJOCsvZkJhQlZlQnRzSWF2SEw4K1c1TS9YL1JwU25Yb0tlSU9TVzBHODZIOUs3aGRpMDc3REY0SnFuWGozaWZKVVUwZVh1SkxtMHZTOTBTTUh4QW1EdHNmcWNhVXRKM05PZGEwVi9wbEFKTlhZejJySWlNanZ1c1JkckJGZGlzL25kcEphWUoybWlrV1ZWOW5yZmExRkNPd0kvdW44Q1l3MVNKZm9iQmY2VzAvQnV2MlQ5ZU9hZEtOb2E0QktQQTRNNDJsNDVQcGlpc1ZDRkJodTdDczFjOHZPRzAwbWl0d0tzOXZvSlo5RlN4TzBONDM4ZU5QSnYxVzc5NzJ4aUoyK1R0V1hmWldYaXlPVCIsIm1hYyI6ImI3NDdjZjRhNGYzMjdjNjY1YWQ2OTExNzQzOTdjYjMzYmQ3ZmJiNTU2ZDYwOWZjNDU5ZmI5YTljNTg2NDI3ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZHMUU1V2U2VytLNzZtbGhwM3plTHc9PSIsInZhbHVlIjoiN1EzWEw5WkpSdC9uQVRlNklpODJvUEV0Q1pxQVhhYnhPY2p0NnlJK01uOXI4L2o1NEN4MnZrQ0ZGUW01KytTSGhQUEI4elh3SkpaOXN5SW5iWVNhUWRGRkRhdEhNcVhraG5CeUY5SU9nc1dBZzNvcW5Kb1Y3S2ZlZS8yMzVKWmQwUDNORjkyMFFIdWw0YkFJa3dUYi9iTGdUR2hibWlSUWNKcjVqaFdVMHhSNThwT1dMMklkb1B3OCt0RmIreG1WL09wdWI2WUtSQzhDUFhKcTdvQm8vNGszd0JRdDZnajFwcmFHa3IzaVVrVDU0eHdyOVRlaDhTaHBMN0NuYlpFbG84U0ZtRU9qcjRwbTM0VC93NmR6TjBlZFpvSG1taFd6OTd3TXFPeWh6TmE1aEgrUmhQT3J5aEIwWEUrR0thOG5JVXVNbjJiZ1oydmhZQ1lRcWdvTCtQOEFRaWRkZG1PczRWK3RzbkZQeFRxQVF3YmRYdm1nbHJ1VUFTTGZYSS9LRzRZYk9CZmVDTGdCRjB3RTNKb01iUG4zemE5WHc5aWpTVXdNNFlqUGlzaktScVdFb3dKUzZCV2RGaDEzdlovRDM1V2VKZHNFYjFBM0xSaEVwS3J2Ym85VTRwQWxRNmZCaVVjbGhERDluWmxtcU93bG05UjRSbUErVnhkSnZOT1dxWUZrNW1oNXN0UG04M09jNzVjb01oWTdOMlJkZGVFMlM0Y0gxU3JENmF4bTZ6NDJRSzMrWmc2ZHR6Nnlna0RseENrc1k2ZGM0b0RzYTVWWlRxUGlDbUtMZHhPcHZqZUVtaHBxOGVrQWNzN3FyYkdmTEVzZlJiNjd5Zm80QnNxNCIsIm1hYyI6IjUwNDcwNWY3MzM5Mjg2ZjQwYTNhNjMwNDY1NWUyYzZmMDFlMjdlNjM0YjA0ZTdkZjZiNzU0NWE5MWZhYWE2MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+