В Товарково завели уголовное дело из-за агрессивной собаки

Дмитрий Ивьев
11.03, 08:51
В среду, 11 марта, об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Ранее в соцсетях люди жаловались, что по поселку бегает агрессивное животное и нападает на других собак.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

- Следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему, дадут правовую оценку ответственным должностным лицам, - говорится в комментарии СК.

