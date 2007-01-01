В Товарково завели уголовное дело из-за агрессивной собаки
В среду, 11 марта, об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Ранее в соцсетях люди жаловались, что по поселку бегает агрессивное животное и нападает на других собак.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».
- Следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему, дадут правовую оценку ответственным должностным лицам, - говорится в комментарии СК.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь