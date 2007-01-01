Шапша выразил соболезнования жителям Брянской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отреагировал на ракетный удар по Брянску, который произошёл 10 марта.
Он назвал это бесчеловечным террористическим актом.
Сам губернатор был в этот момент недалеко от Брянской области – в Жиздре.
Как отметил Шапша, шесть человек погибли, десятки ранены.
- Выражаю искренние соболезнования жителям Брянской области, родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил калужский губернатор.
Он выразил готовность помочь жителям соседнего региона.
