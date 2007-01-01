Обнинск
Школьница из Малоярославецкого района рассказала о парниковом эффекте и заняла призовое место

Дмитрий Ивьев
10.03, 14:17
Мария Валова, ученица агротехкласса Кудиновской школы, стала третьей на конференции исследовательских работ в Калужском филиале МФЮА. Её проект назывался «Модель парникового эффекта», рассказали 10 марта в областном министерстве сельского хозяйства.

Девочка решила разобраться, как изменения климата влияют на урожай, и создала собственную модель, показывающую механизм парникового эффекта. Работа получилась не просто теоретической — в ней есть практическая ценность для аграриев, которые каждый день сталкиваются с капризами погоды.

Успех Марии — во многом заслуга формата обучения в агроклассе, отметили в министерстве. Здесь уроки ведут не только школьные учителя, но и специалисты из местной аграрной компании. Они показывают ребятам реальное производство, делятся опытом и помогают связать теорию с практикой. Именно такой подход мотивирует школьников заниматься исследованиями и не бояться сложных тем.

