МТС поможет калужанам с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

10.03, 16:39
Фото: МТС.
Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный сервис, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи.

Сервис, созданный на основе передовых технологий МТС VoiceTech, доступен во всех регионах присутствия МТС. Чтобы воспользоваться функцией, абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать «Звонок в чат» в настройках.  

Механизм действия сервиса такой: голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой текст.

