В Калуге снежная глыба свисает с остановки
Жительница областной столицы обратила внимание на опасную ситуацию на улице Пушкина.
Там с крыши остановочного павильона съезжает снежная глыба. Судя по фото, в любой момент она может упасть на пешеходов в этом в многолюдном месте.
- Люди, идя со стороны транспорта, не видят опасность, очень проходимое место. Примите, пожалуйста, меры, - рассказала калужанка.
В администрации города пообещали всё убрать в течение среды, 11 марта.
