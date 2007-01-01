Обнинск
В Калуге снежная глыба свисает с остановки
Общество

В Калуге снежная глыба свисает с остановки

Дмитрий Ивьев
10.03, 16:28
0 505
Жительница областной столицы обратила внимание на опасную ситуацию на улице Пушкина.

Там с крыши остановочного павильона съезжает снежная глыба. Судя по фото, в любой момент она может упасть на пешеходов в этом в многолюдном месте.

- Люди, идя со стороны транспорта, не видят опасность, очень проходимое место. Примите, пожалуйста, меры, - рассказала калужанка.

В администрации города пообещали всё убрать в течение среды, 11 марта.

