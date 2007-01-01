В Калуге выбрали финалисток конкурса «Мисс КГУ»
Финал состоится 13 марта, сообщили в университете.
На титул главной красавицы КГУ претендуют 10 девушек: Алёна Сакович (медицинский институт), Ксения Сагдуллина (институт филологии и массмедиа), Варвара Кошелева (институт психологии), Яна Климова (институт естествознания), Карина Данченко (институт искусств и социокультурного проектирования), Светлана Вартазарова (институт лингвистики и мировых языков), Елизавета Давыдова (институт педагогики), Анна Жигарева (институт истории и права), Екатерина Генералова (инженерно-технологический институт) и Кристина Сафронова (институт искусств и социокультурного проектирования).
Мисс КГУ выберут на сцене областной филармонии.
