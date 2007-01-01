«Восьмерка», шпилька и корона: кто стал «Королевой за рулем - 2026»

Как в Калуге искали ту самую королеву за рулем.

Калуга, начало марта. В воздухе уже пахнет весной, но солнце пока робкое, а на автодроме легкий морозец. Казалось бы, обычный четверг, 5 марта. Но только не для десятка отважных и обаятельных девушек, собравшихся здесь, чтобы бросить вызов железным коням, собственным страхам и стереотипам.

В преддверии Международного женского дня Госавтоинспекция Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» устроили настоящий праздник скорости, грации и мастерства — финал конкурса «Королева за рулем».

И пусть победительница в этом споре может быть только одна, каждая участница уехала с чувством гордости и с весенним настроением.

Испытание для прекрасных амазонок

Шум моторов, визг тормозов и женский смех — наверное, так можно описать звуковой фон финала. Но за этой внешней легкостью скрывалась серьезная борьба. Ведь просто красиво выйти из машины мало, нужно еще виртуозно управлять ею. Путь к пьедесталу начался задолго до выезда на маршрут. Как рассказали организаторы, девушки уже прошли теоретический этап, где им пришлось вспомнить все тонкости Правил дорожного движения. Двадцать каверзных вопросов — серьезный экзамен для тех, кто хочет носить гордое звание королевы. Но самым зрелищным, безусловно, стал финал на автодроме. Участницам предстояло на время выполнить ряд упражнений на автомобилях, любезно предоставленных автошколой. Знаменитая «змейка», параллельная парковка, заезд в гараж — все элементы, которые знакомы каждому водителю еще со времен сдачи на права. Вот только делать это нужно было идеально и быстро, чувствуя габариты авто как собственное тело.

«Как на экзамене, только волнительнее»

Кто-то приехал за победой, кто-то за драйвом. Атмосфера царила удивительная: адреналин дополнялся предпраздничным кокетством.

Среди опытных автоледи выделялась Мария. Для нее этот старт стал уже третьим по счету. Казалось бы, можно привыкнуть. Но Мария признается: самое трудное — это не «восьмерка» и не занос.

Мария

участница конкурса Самое сложное в этом конкурсе — наши переживания, — делится она, поправляя шарф перед стартом. — Эмоции самые сложные. На самом деле все остальное просто — надо собраться и победить. Да, я верю в себя! Надеюсь на лучшее. И просто приехала за эмоциями, за общением. Ну и за победой, конечно!

Ее глаза горят, и в этом огне не просто желание выиграть, а любовь к самому процессу, к особому миру автомобилей и скорости.

Абсолютно иные ощущения у Елены. Она новичок конкурса и признается, что попала сюда совершенно случайно. Ее история — про то, как азарт побеждает страх.

Восемь лет за рулем — солидный стаж.

Елена

участница конкурса Я чисто случайно узнала о конкурсе, — рассказывает девушка. — И, наверное, вот этот какой-то драйв, азарт, интерес посоревноваться… Никогда ни в чем подобном не участвовала. Пока волнующе, чувствуешь себя, как будто на права сдаешь. Наверное, даже еще более волнующе.

Но выйти на площадку перед судьями — это совсем другой уровень. Это вызов самой себе.

- На права я в 2018 году сдала и вожу. Восемь лет уже, и мне нравится. И вот захотелось на новый уровень, что ли, выйти, попробовать себя, — улыбается Елена, и в этом желании чувствуется настоящий характер современной женщины.

Новая королева Калуги

Когда последний автомобиль пересек финишную черту, а судьи подсчитали баллы, напряжение достигло пика. И вот он — момент триумфа.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области Евгений Исаев поздравляет «Королеву за рулем - 2026»

Победительницей конкурса «Королева за рулем» стала Наталья ГРИШКИНА.

Кажется, сама Наталья до последнего не верила в свой успех. Эмоции переполняли ее, когда она вышла получать заслуженную корону.

— Очень понравилось все, хорошо организовали конкурс, — сияя от счастья, отметила Наталья. — Спасибо большое всем организаторам за такие мероприятия, они очень полезные, общественно важные для безопасности дорожного движения.

На вопрос о том, ожидала ли она такого исхода, новоиспеченная королева честно признается:

— Не ожидала, конечно, что стану королевой. Конкурс — это всегда неожиданно, потому что важную роль играют многие факторы. Это и волнение, и какие-то погодные условия. Много всего… О конкурсе узнала из разных источников, по-моему, на странице в соцсети «Комсомолки».

Второе место заняла Светлана Юркова, замкнула тройку призеров Екатерина Тишина. Эти девушки доказали, что женское вождение вовсе не миф, а стиль, в котором аккуратность и элегантность сочетаются с отличной реакцией.

Мой ласковый и нежный зверь

Но «Королева за рулем» — это не только про мастерство пилотирования. Это еще и про любовь. Любовь к своему автомобилю. В рамках конкурса прошел отдельный творческий этап под названием «Мой ласковый железный зверь».

Его участницам нужно было не просто проехать, а явить миру своего железного коня во всей красе. И фантазия девушек не знала границ! Строгая судейская коллегия, привыкшая оценивать технические параметры, на мгновение превратилась в посетителей вернисажа.

Чего тут только не было! Некоторые машины словно перенеслись прямиком из русской старины — традиционные орнаменты и роспись делали их похожими на сказочные кареты. Другие поражали элегантностью: на крышах красовались цилиндры, отсылающие к образу джентльменов начала XX века. Но большинство участниц, верных духу приближающейся весны, украсили свои автомобили цветами, превратив их в благоухающие клумбы на колесах.

Жюри было в восторге, но выбирать все же пришлось. В итоге победа в номинации «Мой ласковый железный зверь» досталась Кристине Капьянидзе. Второе место завоевала Анна Крутина, а третьей стала Алина Калошина.

Эти девушки доказали: автомобиль может быть не только средством передвижения, но и произведением искусства и отражением души своей хозяйки.

Лучшая забота — это безопасность

За этим праздником стояла серьезная цель. Конкурс, посвященный 90-летию службы Госавтоинспекции России, состоялся, чтобы напомнить о главном — о безопасности на дорогах.

Представитель руководства Госавтоинспекции наблюдало за происходящим. Для него и его коллег этот конкурс не просто развлечение, а важный элемент профилактики.

Евгений ИСАЕВ

заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области Мы считаем, что лучшая забота о женщине — ее безопасность. И, соответственно, лучший подарок — уверенность на дороге, — говорит Евгений Владимирович. Проведенный сегодня в таком формате конкурс водительского мастерства — это хороший повод для проявления навыков и мастерства вождения в такой спокойной обстановке, без нервов и стресса, для наших очаровательных участниц.

Он подчеркивает, что гонка была не главной целью.

— Вообще, главная цель этого мероприятия — это не скорость, а безопасность. Элементы и упражнения подобраны таким образом, чтобы впоследствии способствовали еще более уверенному поведению наших участниц на дороге.

Что касается организации проведения таких мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в регионе, для Госавтоинспекции в текущем году, который является годом девяностолетия со дня образования службы, это приобретает особую значимость.

Представитель Госавтоинспекции резюмировал:

— Я убежден, что сегодняшние участницы проявят весь свой потенциал и мастерство при выполнении упражнений.

Красота требует ресурсов

Такое масштабное событие невозможно организовать без поддержки надежных партнеров.

Особую роль сыграла Автомобильная группа «Автоград» — крупный холдинг, официальный дилер более чем 14 марок. Участие в конкурсе стало их дебютом, но они сразу оценили его важность.

Представитель «Автограда» Мария ЩЕГОЛЕВА рассказала, почему компания решила поддержать девушек. - Мы считаем, что все мероприятия, которые проводятся в городе, в том числе этот конкурс с участием госинспекции и с поддержкой наших прекрасных девушек, особенно в преддверии 8 Марта — это замечательная традиция. И очень хотелось поддержать. Мы участвуем в нем первый раз. И поэтому очень счастливы, что нам довелось это сделать. И заодно показать, какие машины сегодня, в принципе, существуют, потому что китайский автомобильный рынок очень сильно насыщен. Брендов много, поэтому нашей целью было познакомить людей с китайскими автомобилями поближе.

Другой ключевой партнер — компания SINTEC Group, один из ведущих работодателей и социальных партнеров Обнинска и области.

Директор по связям с общественностью Евгений ТЮТЮННИК подчеркнул значение многолетней приверженности компании для поддержки важных для региона инициатив.

— Как один из крупнейших работодателей и социальных партнеров родного для компании Обнинска и Калужской области мы больше четверти века активно участвуем в жизни региона: реализуем и поддерживаем множество важных для жителей инициатив и проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, развиваем и благоустраиваем территории, — напомнил Евгений Тютюнник. — Мы рады быть партнерами конкурса «Королева за рулем», посвященного одновременно празднику весны и 90-летию службы Госавтоинспекции России. Это событие привлекает особое внимание к темам безопасности на дорогах, развивает культуру вождения и повышает осведомленность о правилах дорожного движения, чтобы водители и пешеходы могли чувствовать себя увереннее и комфортнее.

От лица компании он поздравил всех участниц и всех женщин с наступающим праздником.

— Поздравляем участниц финала и всех представительниц прекрасной половины человечества! Вы всегда вдохновляете нас своей красотой, смелостью и ответственностью. Желаем любви, теплоты, благополучия и, конечно, идеального вождения, только безопасных маневров на проезжей части!

Поддержку оказал и водный комплекс «Калужские термы», подарив участницам возможность отдохнуть после напряженной борьбы. Генеральный директор водного центра Станислав ГЕСС уверен, что современная женщина талантлива во всем.

— От лица команды «Калужских терм» я искренне рад поздравить победительниц и всех участниц конкурса «Королева за рулем», — обратился Станислав Гесс к милым дамам. — Наблюдая за тем, как уверенно и грациозно девушки справлялись с непростыми заданиями на трассе, лишний раз убеждаешься: современная женщина талантлива во всем. Она одинаково блестяще водит автомобиль, строит карьеру и, что самое важное, успевает заботиться о своем здоровье и внутренней гармонии. Наш водный центр создан именно для активных и целеустремленных людей, чтобы они могли расслабиться после напряженного дня и восстановить силы. Желаем всем участницам безопасных дорог, новых побед и отличного настроения!

Конкурс завершился. Короны вручены, цветы подарены, а автомобили, участники этого маленького праздника, выстроились в ряд, поблескивая на неярком мартовском солнце. Кто-то скажет: «Очередное развлечение». Но те, кто видел глаза девушек, сосредоточенно выкручивающих руль на «змейке», или счастливые слезы победительницы, поймут: это было нечто большее.

Это настоящий гимн женской уверенности, мастерству и красоте. Это стало доказательством того, что за рулем женщина может быть не просто аккуратной, но и виртуозной.

Глядя на это, хочется пожелать всем калужским автомобилисткам (и не только им) ровных дорог, зеленых светофоров и спокойствия. С наступающей весной вас, королевы!

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» выражает благодарность партнерам мероприятия: Калужскому цветочному холдингу, компании «ЭкоНива», этнографическому парку «ЭТНОМИР», автошколе «Автокадры», Автомобильной группе «Автоград», компании SINTEC Group и водному комплексу «Калужские термы».