НОВИКОМ увеличил корпоративный кредитный портфель более чем на треть

10.03, 14:57
Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) в 2025 году вырос на 37% и составил 715 млрд рублей. Этот показатель в три раза опережает среднюю динамику банковского сектора. Основными драйверами роста портфеля выступили предприятия химической промышленности, металлургии и крупные торговые компании, а лидером с долей в 17% стала добывающая промышленность. 

Традиционно значительную долю в кредитном портфеле НОВИКОМа занимают высокотехнологичные отрасли. Более 50% общего объема приходится на предприятия авиационной промышленности, машиностроения, транспорта, связи и телекоммуникации, энергетики, химии, радиоэлектронной промышленности и ИТ, а также на организации научно-производственной деятельности. 

В 2025 году НОВИКОМ продолжил стратегическое взаимодействие с предприятиями Госкорпорации Ростех, в рамках которого обеспечил финансирование инвестиционных проектов своих ключевых партнеров. Совместно с Ростехом НОВИКОМ создал Проектный офис, который выступает навигатором по инструментам господдержки и привлечению капитала. 

Помимо этого, укрепляясь в статусе универсального банка, НОВИКОМ продолжил диверсифицировать партнерскую базу и наращивать взаимодействие с рыночными клиентами, не входящими в Ростех. Портфель кредитов, предоставленных таким компаниям, за 2025 год вырос в два раза и составил почти 500 млрд рублей. Столь высокий прирост стал возможен за счет развития сотрудничества с отраслевыми лидерами, в первую очередь входящими в ТОП-500 организаций России.

«Рост корпоративного портфеля более чем на треть свидетельствует об успехах НОВИКОМа в достижении стратегических целей по повышению ключевых показателей деятельности и диверсификации клиентской базы. В основе такой работы лежат взвешенные финансовые решения и индивидуальный подход к решению задач партнеров. При нашем участии предприятия получают возможность инвестировать в производственную инфраструктуру и выпуск приоритетной продукции, а также участвовать в проектах, которые способствуют достижению технологического суверенитета», - сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В интересах клиентов НОВИКОМ участвует в ключевых механизмах господдержки. Одним из них является Кластерная инвестиционная платформа (КИП) – программа льготного финансирования Минпромторга России и Фонда развития промышленности при участии ВЭБ.РФ. С применением этого инструмента банк финансирует создание и модернизацию производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в СТМ), а также выпуск отечественных вагонов метро с импортозамещением ключевых компонентов АО «Метровагонмаш» (входит в ТМХ). 

В 2025 году банк НОВИКОМ одним из первых заключил соглашение о финансировании участия в кредите в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Новый формат взаимодействия банка с государственной корпорацией развития способствует модернизации российской машиностроительной отрасли и направлен на реализацию знакового для автопрома страны проекта.

 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

