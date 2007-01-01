Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области
За неделю, со 2 по 8 марта, зафиксированы 6608 случаев. За предыдущий период было 6698, сообщили во вторник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Количество пациентов с гриппом увеличилось – шесть против пяти. Из них четыре в Калуге и по одному – в Кирове и Юхнове.
Показатель заболеваемости на 23,36% ниже уровня порогового значения.
В стационары госпитализированы 42 человека.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь