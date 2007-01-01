Обнинск
Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.03, 12:10
За неделю, со 2 по 8 марта, зафиксированы 6608 случаев. За предыдущий период было 6698, сообщили во вторник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Количество пациентов с гриппом увеличилось – шесть против пяти. Из них четыре в Калуге и по одному – в Кирове и Юхнове.

Показатель заболеваемости на 23,36% ниже уровня порогового значения.

В стационары госпитализированы 42 человека.

