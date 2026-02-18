Обнинск
Калужане начали миксовать безлимит с подписками на кино и музыку

10.03, 11:29
Источник фото: автор Pheelings media/Shutterstock
Оператор T2 проанализировал интерес клиентов к подписке MiXX, которая открывает доступ к нескольким онлайн-кинотеатрам, музыке, книгам и другим ресурсам. За счет пакетного оформления клиенты экономят на сервисах до 82%. По итогам 2025 года Калужская область занимает первое место по доле пользователей MiXX среди девяти регионов вокруг Москвы. При этом каждый четвертый абонент оформляет подписку сразу на год.

В 2025 году жители Калужской области стали самыми активными пользователями MiXX среди девяти регионов, окружающих столицу. Второе место заняла Рязанская область, третье разделили Ярославская и Костромская области.

Наиболее востребованной у калужан оказалась S-версия MiXX. Ее выбирают более 70% пользователей. В предложение входят доступы к двум крупнейшим онлайн-кинотеатрам («Кинопоиск» и Wink), сервису электронных и аудиокниг «Яндекс Книги», музыкальной платформе «Яндекс Музыка», выгодные условия для покупок, доставок и другие услуги. Наполнение можно менять под свои предпочтения, а для новых пользователей действует пробный период. Подписка доступна не только клиентам Т2, но любым пользователям: за два года число неабонентов в Калуге и по всей России выросло в 5 раз.

Чаще всего MiXX подключают клиенты тарифов с максимальным наполнением — в 57% случаев это абоненты с безлимитом на тарифе «Хватит!», а еще 20% приходится на предложения с внушительными пакетами трафика и минут. При этом 23% всех пользователей оплачивают подписку сразу на год.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«MiXX сочетает в себе современные технологии и пользу для самой разной аудитории. Молодежь интересует музыкальный контент, для любителей фильмов доступны онлайн-кинотеатры и дополнительный трафик, а зрелая аудитория получает повышенный кешбэк в магазинах продуктов. Кроме того, у подписки есть важное преимущество для новых клиентов — возможность бесплатно протестировать сервис, а привычка пробовать новое сегодня свойственна большинству пользователей».

В феврале по оценке аналитиков компании Frank RG, подписка MiXX заняла первое место в рейтинге мультиподписок страны.

Чтобы клиенты T2 могли c комфортом пользоваться сервисами оператора, компания продолжает развивать инфраструктуру в Калужском регионе. Недавно жителям стала доступна технология VoWiFi, позволяющая звонить и отправлять сообщения через Wi-Fi в местах, куда не «долетает» сигнал сети (например, в цокольных этажах).

Кроме того, инженеры компании повысили стабильность сети в Калужской области:

  • В Малоярославце — и особенно в промзоне в районе улицы Энтузиастов.
  • Вдоль калужского участка автомобильной трассы Р-132 «Золотое кольцо».
  • В деревне Гриденки Юхновского района.

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При ограничениях доступа к мобильному интернету абоненты могут пользоваться более чем 100 сайтами и приложениями из «белого списка»

