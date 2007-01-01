Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калугу приехал посол Беларуси
Общество

В Калугу приехал посол Беларуси

Дмитрий Ивьев
10.03, 11:30
0 542
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

- Сегодня встречаем в Калужской области Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Михайловича Селиверстова, - рассказал 10 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - У наших братских народов общая история. Одни из самых героических и трагических страниц связаны с Великой Отечественной войной.

На площади Победы в Калуге Шапша и Селиверстов возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

- Минутой молчания почтили память погибших защитников Родины, - рассказал глава региона.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRhc1Q1cGNqT1pWY1RIUjRqemFROUE9PSIsInZhbHVlIjoiSHdsTmNIdmhXS1hZc1JHTWVMMWQ4NVZVZzlxb3hrN21jS0RLeWRSUGNmVlhwOG9ack9CV0RiNlorZlpUbVFjNlZLU1gwU2p1Ynd5aDNWRTJqQ2pmQitsOHBVZlRoM0ZxQThvaWxLa0JnOVRWZmxra3EwY2E5dHNGL3pacEdmaFlXRk1pZmIzMnluNHJZK2o0RkQvdjk5NVZxdHNPSWxVNk9Eakc2bmNFTzg4UHNxR3VpVnlUaUJtQ0FBblNlek5vU1FhaXdTY1dINHhqS3FOT0JmUnp1Y1A0WTUxTktuMFdMR2doSGlJdWdWaWJrZWpQNDFFK0Y0U001dmZId3NkZVlEd1Jxa28ydnF6TnJtcW1lSXAwRisvYUxwYVcrQzN5aXF2ai9uVnczUFYxOHJOR3BsNmpPQWJDNGQ5NEd0SE1TdEtDbFg4a2JpWVlpdmVGZHo4T2VJbGhrdzhFZEZ3RklJRzJsclVOR0hybGs1Z1U1elNJL2xkYTRTVEFxdWV4UVhWS0N2RnlMMWdWbnMvdjlzaEw0R2x6MHhIMnhYNkdBdEdBalpyMXVFSGhJcm55NjFYOHBteEdJR29aOEgvZiIsIm1hYyI6IjY4YWZlY2NjODk5N2Y4MTMyYjA0YmZjN2E4YzU5ZGNiYmJiNTcyYjAyMTBhOGE5MjJlMTFlNDJlN2UzNTRmMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx6NG9iV1JrWTN6T3BZbHFFQmlyNHc9PSIsInZhbHVlIjoiaEJMdk14QWdCRHV0V3pFTFlYZWdaWVNGWk1YVHRGd0dQS3J1dkVsNnliOEFqeHhQMEhGcEp6SUh5Nm9Qc1lrNzAyT1lLYmt2bWx5a1RHaXZmendpT0ZzbnMycTgzR1lTeC9WUFVsZC9weEg1UmRwWjh4cFFTazhiaVllKzFiT09rTmRmZ3oyZnp2UjBaaUJtZmFVc1NJZ3BiUUlOd2hpQmttRjRSaUxVdnk4eUt1V1Z6VU1IK1Rha293ZjFWQmtzN0toOFdFdnQ2WGNvWVJNMzdNKytKelhOQmx6SDYxOHlydlg0RXcrS1RMczdkL051ZGxoVVRqWU1PaEV4TjJoL2ZBT0wyd2F1Q21RN3lpUGZ4eWdTaUxqUHZFZzVqOW9EMWVQSWVzZ2hJZXNERjBXdGxHRjVlZStOT29VeU5FZnM1WXpPOUpTUVZIclZNdkR3Q3JGN0VHdWlGeGxtNVBuUDJpVTI0NjhmdDcwN3hNemlaaHl6cCtSdXdxYktpSUlFWmZ5a0dFSlFnQnBXdGlGa0JBSzZFazBzT3BSZUJNZEl3enRxYktvRDY0UEg1R05Kc0h5b21TNndJUTJNODRVa2NTSVBEY0dPWHhDdFBaRTNyTVRtaVIzVUtXQ1FxYVdwKzZuWU9jbDNmTkxXdERjMGFKeS9rZ0NpSmRzaHgwbk5uTitJbjhId1lHWmRRcGtEZ0xQc1lkd0lZbEdvS2RudEJxbGIwQzQ5STVPa3ROVm93Mnc2RlVkdEU5SnEvbzhVbXlzR3pid0VtVkpvVDhia0VEK2VTNkZYdk1tV2RlQzVzUDdSSHhxcVU1eS8xb0FDRU9YTjlXaXlvZDVycVBUQyIsIm1hYyI6IjEwOTI1NDFlOTQ4ODliZTQ3Mzg2MjkwYTQwYmQwNzU0Y2MyNGFkYjRlZDE0MDQ1ZWJmMjJjMWY3OTZlMTI1NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+