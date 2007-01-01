В Калугу приехал посол Беларуси

- Сегодня встречаем в Калужской области Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Михайловича Селиверстова, - рассказал 10 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - У наших братских народов общая история. Одни из самых героических и трагических страниц связаны с Великой Отечественной войной.

На площади Победы в Калуге Шапша и Селиверстов возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

- Минутой молчания почтили память погибших защитников Родины, - рассказал глава региона.