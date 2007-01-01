В Калужской области выдали материнские капиталы на 19 двойняшек

С начала года 19 семей из Калужской области, где родились двойняшки, получили сертификаты на материнский капитал в максимальном размере — чуть больше 963 тысяч рублей.

Как пояснили 10 марта в Социальном фонде, многих родителей волнует вопрос: если родилась двойня, положен ли капитал на каждого ребёнка? Ответ зависит от того, сколько детей уже есть в семье и когда они родились.

Если двойняшки — первые дети и появились на свет после 2020 года, семья получает полную сумму: около 729 тысяч рублей за первого ребёнка и ещё 234 тысячи за второго. Если в семье уже был один ребёнок, рождённый до 2020 года (и маткапитал на него не оформляли), то при рождении двойни тоже выплачивают полную сумму. А если право на капитал уже использовали — например, за первого ребёнка, рождённого после 2020 года, — то за двойню доплатят только 234 тысячи рублей как за второго ребёнка. Такие же правила действуют и для усыновлённых детей.

Чтобы получить сертификат, и мама, и ребёнок, с рождением которого возникает право на капитал, должны быть гражданами России. При этом обращаться за сертификатом можно в любое время — срок не ограничен. Сами деньги налогом не облагаются.