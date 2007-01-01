В Калужской области сына обязали работать 60 часов за неуплату алиментов отцу

Житель Дзержинского района получил наказание за то, что долго не помогал деньгами своему отцу. Суд обязал его отработать 60 часов на общественных работах, рассказали 10 марта судебные приставы.

Обычно алименты платят родители на содержание детей, но бывает и наоборот: когда взрослые дети должны помогать нетрудоспособным мамам и папам. В этом случае суд ранее постановил, что двое сыновей должны ежемесячно перечислять деньги своему отцу. Один брат исправно платит, а второй — нет.

Мужчина долгое время скрывался от приставов, его даже объявляли в розыск. К февралю его долг перед отцом вырос до 177 тысяч рублей.

Недавно выяснилось, что должника задержали полицейские — против него возбудили другое уголовное дело. После допроса его передали судебным приставам. Те сразу составили протокол за неуплату алиментов, и суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

Если мужчина продолжит игнорировать свои обязанности, ему может грозить уже уголовная статья.