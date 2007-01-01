В Калужскую область прилетели жаворонки
На выходных первую птицу заметили в Перемышльском районе.
Фото опубликовал калужский орнитолог Юрий Галченков.
- За большими белоголовыми чайками, грачами, коноплянками, скворцами в Калужской области появились и первые полевые жаворонки, - отметил он. - Одного жаворонка наблюдал сегодня на расчищенной от снега обочине просёлочной дороги в западной части Перемышльского муниципального округа. А ещё повезло увидеть скопление северных гостей - пуночек.
