Общество

В Калуге распустились первые весенние цветы

Дмитрий Ивьев
10.03, 08:24
Наша читательница Юлия Бушина во вторник, 10 марта, прислала фото подснежников и пролесок.

Снимки сделаны в переулке Григоровом и на улице Декабристов.

На этой неделе в Калужскую область пришла метеорологическая весна. Температура воздуха даже ночью будет плюсовой, а в дневное время ожидается около 10 градусов тепла.

