В Калуге распустились первые весенние цветы
Наша читательница Юлия Бушина во вторник, 10 марта, прислала фото подснежников и пролесок.
Снимки сделаны в переулке Григоровом и на улице Декабристов.
На этой неделе в Калужскую область пришла метеорологическая весна. Температура воздуха даже ночью будет плюсовой, а в дневное время ожидается около 10 градусов тепла.
