В ночь на вторник в Калуге будут убирать снег на четырех улицах
Городские власти просят убрать и не ставить автомобили в ночь с 9 на 10 марта на этих участках.
Спецтехника выйдет по следующим адресам:
- ул. Московская, от депо до площади Московская,
- ул. Московская, от площади до ул. Суворова,
- ул. Билибина, от площади до ул. Ленина,
- ул. Огарева — продолжение работ,
- ул. Театральная — продолжение работ
