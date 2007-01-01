Обнинск
+3...+4 °С
Общество

В ночь на вторник в Калуге будут убирать снег на четырех улицах

Владимир Андреев
09.03, 18:33
0 192
Городские власти просят убрать и не ставить автомобили в ночь с 9 на 10 марта на этих участках.

Спецтехника выйдет по следующим адресам:

  • ул. Московская, от депо до площади Московская,
  • ул. Московская, от площади до ул. Суворова,
  • ул. Билибина, от площади до ул. Ленина,
  • ул. Огарева — продолжение работ,
  • ул. Театральная — продолжение работ

