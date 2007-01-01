Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В поселке Товарково не могут изловить агрессивную собаку
Новость дня Общество

В поселке Товарково не могут изловить агрессивную собаку

Местная жительница в понедельник, 9 марта, вновь обратилась к губернатору с призывом решить проблему.
Владимир Андреев
09.03, 14:01
0 451
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Злобный пес, по словам местных собаководов бегает по улицам и кусает их питомцев.

Третьего марта жители Товарково рассказывали, что этот пес напал на домашнюю собаку, до этого он загрыз ещё 4 четыре собаки. Кроме того, собака напала на ребёнка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь и накладывались швы.

- В посёлке Товарково, проблема так и не решена, собака как бегала, так и бегает по посёлку, два дня назад ее видела возле магазина, прошу принять меры, по посёлку страшно ходить, - написала Аня Ерохина на странице губернатора в соцсети.

Бездомные собаки нападают в Товарково не только на домашних питомцев. Еще на слуху случай 2023 года, когда весной стая бродячих собак напала на 11-летнего ребёнка.

Тогда, после вмешательства прокуратуры, управу поселка обязали выплатить родителям пострадавшего ребенка 50 тысяч рублей.

В понедельник, 9 марта, администрация Дзержинского района заявила, что справиться с неадекватной собакой они пока не могут.

- По этой заявке отлов выезжал три раза, отловить эту собаку пока не удалось, ответили районные чиновники. - Выезды будут продолжены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1SNkVnOUFvNlRJOFNYREJUNFFESVE9PSIsInZhbHVlIjoiZXowMkdzL3h2K09RdHA5VWN0YmdKMTRaMmZjNXJIZWVrSDBvYmxMb1dRSGZ5aC9zRnhNeEJtbGpkWjZDaC9uSHRUVlRBTWRjUnJRSkVabGFnOExtekVyRkl3bmVnRXNLMGxMTmpaUlZ1MFQrNnJJRWxxdTdOUkt5RStHR3ZBNUQwOFBHd1RHamRudWFIblhpdHFkUDU5eHdNbXl6SU1YMzUyYUZ1ZWs4d0Fza2dlZkZPREZNa2YxRHRPS0wxSkQ3aWxwMCtyejVnVmFtVURrbVpUSG43TmtQYkRhYUtrS09DRHF4QUhra1lJeHBOZkZFQnFYN084QUozS1ZSNmZRbFVtOUlIeHlKNy9Cc2cwb1VGMkRHdXlCT2JQS0RGaC9IdzlRY0NLNDJoT1htNnIzNkx2TmszaFJrbm95cHN4V05MOUc1bUExUmFPdE5jQnRpY1dObllUcFZWMERuTTcvOHlZOVljTnJhL1l4aXFnQkZHOUVHYllXV2RRMVpDUkpyMk12SStMN1BQa05HVkFQL2NCeWowNXZrdUhhanp2WDhNNDdtRlUyQjREQ1oxeXRWbHBCVk1Ic0Q3SmUrUXdCNyIsIm1hYyI6ImQzMTlhYmRjNjExZTE5OTM4MDAxNGFjZTllOTNkOGQ5Mzk3NWQwYzBjNDllNjE0ZDkzZWU4NmNlNjBkNjgzNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdRWFdhOFBSNHRHVWJaT21IWEVsakE9PSIsInZhbHVlIjoicUFDdzdxbjB6RWxRV2piNUJOR25ENW56M0o2VjNrVHFLTm5DOS9JOEZNdEkxaDFrVGFxY0hyTE5ZZUdPUXEyTkM4WDVwTlozNmRQS0IyaW13cFBZVjZHcmpBeFdUOVk5eHREaW10cWtuc1lGV1lOb0ZBOFJCTGJOTEdyV20rM1l4SURGQmhnNUNwMkZacWtxaVFKRVQyWkllSXpUY1p0bXRQclBDRG5Ud2JSbXBiU3B4bkMzcUR0dmQ2dG8vdDNtWVlhTWQwNkdUTzhpMWJhOFl1TzZYdytLaGxva1JxSnFMN2V2TVVZNnNDTWVQcS9XVnIrLy9MdUVlZXZ2VDd4OCtZR2xuZ0d0U3M5N0JVVmMycmtodXVNWHhWNS85dnpZemppNlRqZTNkdWUzclFtRVQvUXI1c04rYWUvSDNBOG1XeDFPQ0t4NHZDeDBmTnRieHJnNlI2YzZxQ256ZlgxcDIvR1ppRC9odjB4VXlaSzJ2TDVFZHFZbkxQNnhlTGVSRFJBdDJlMWRCbWJ6alZtQmNoMXh5NXFnNUdXVTJIRVlOR1lCWERjdkFTSmNDMW1PWDlSNGZmRU1mbEdKMS81alMweWJSSmNTbWZ4SmNNZE5MTk9DRWZ5cGVNU1F5TlBuaVh1NEJzRHNDNHY4aU1BTFhQcUg4U0R6djYwZVdjNFFYSDM2NWVLM255b3RZZEhCMkxGTFVSQTF0Y2RSMzFGRnRiVlpNYzJqTjUwNkpmYXVqZ25NemFrbC8wdGFwWmVPaGtHRHE4NU1HZWVDeGozZ3NGMGlnaThCRFF4YWYyaVlQNDZhV3JYMXRlcmYyR2ZlVklJd1RiQWdvQmxyOEh5TyIsIm1hYyI6ImQyNGI3MWU1YTg2YWI1MjJiZDg1N2FjNGIyNGY0ZGY3ZTk1YmNlNjAzOTgxOTI0YzIzMDA4YjQzNTJhYmE2YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+