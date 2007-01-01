В поселке Товарково не могут изловить агрессивную собаку

Местная жительница в понедельник, 9 марта, вновь обратилась к губернатору с призывом решить проблему.

Злобный пес, по словам местных собаководов бегает по улицам и кусает их питомцев.

Третьего марта жители Товарково рассказывали, что этот пес напал на домашнюю собаку, до этого он загрыз ещё 4 четыре собаки. Кроме того, собака напала на ребёнка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь и накладывались швы.

- В посёлке Товарково, проблема так и не решена, собака как бегала, так и бегает по посёлку, два дня назад ее видела возле магазина, прошу принять меры, по посёлку страшно ходить, - написала Аня Ерохина на странице губернатора в соцсети.

Бездомные собаки нападают в Товарково не только на домашних питомцев. Еще на слуху случай 2023 года, когда весной стая бродячих собак напала на 11-летнего ребёнка.

Тогда, после вмешательства прокуратуры, управу поселка обязали выплатить родителям пострадавшего ребенка 50 тысяч рублей.

В понедельник, 9 марта, администрация Дзержинского района заявила, что справиться с неадекватной собакой они пока не могут.

- По этой заявке отлов выезжал три раза, отловить эту собаку пока не удалось, ответили районные чиновники. - Выезды будут продолжены.