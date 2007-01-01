Умер калужский хореограф Александр Евтеев, воспитавший целую плеяду артистов

Мастер, чье имя известно каждому, кто связан с танцевальным искусством региона, скончался после долгой болезни, сообщил 8 марта министр культуры региона Павел Суслов.

Более 30 лет Александр Евтеев преподавал в колледже культуры, готовя будущих артистов и педагогов. Но главным делом его жизни стал ансамбль «Ровесник». Под руководством Евтеева коллектив обрел свое неповторимое лицо, громко заявил о себе на всероссийских и международных фестивалях.

За выдающиеся заслуги Александр Евтеев был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ» и награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

- Светлая память об Александре Ивановиче – блестящем мастере, мудром наставнике и чутком человеке – навсегда сохранится в наших сердцах, написал на своей странице в соцсети Павел Суслов.