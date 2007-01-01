Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Нетрезвый рецидивист из Калуги лишится машины и свободы
Новость дня Общество

Нетрезвый рецидивист из Калуги лишится машины и свободы

В Калуге перед судом предстанет 51-летний автомобилист, которого поймали на повторной езде в нетрезвом виде.
Владимир Андреев
09.03, 11:29
0 444
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ноябре 2025 года сотрудники ГИБДД остановили его Nissan Almera на улице Железняки.

- От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, но база данных выдала информацию о прошлом нарушении, сообщили 9 марта в прокуратуре Калуги.

Теперь ему грозит не только крупный штраф, но и реальное лишение свободы на срок до двух лет, а также запрет на управление автомобилем на три года.

Его машина уже арестована. Дело рассмотрит суд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
7 оценили
71%
0%
14%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZUSys1NlBLOEx4YnFkcTA1eTduMXc9PSIsInZhbHVlIjoiNkQxTHFrV1pmcDV2cnp2cks0blI3N0lLQ0h5R0diUjRtNVIycDlSNld2d2g1Ry9DcGlvZGZjQTJOV2tZOFI5NlE2enVQR3FrTEsyRG5QRStPdXB6Rk1DQlJvU0ZzUGpSMmJSWm00OWkzcGJyQldLL1JtbHcyNmExRFV1MVM1U3FkZXpyYW5pNzdyTnY2aDhJb1JnOUJhVXJVZTVhUXVOWCtlaHpnMVhpMkIyT2FkV0xRR3dHV0RGRlBSVHA3WFhHSkxtUHpzcWQ0WWFYb1ZXTnoxWVRyeGNsd2dnekZOSWNIZ0IxVFdIQ2RCRC91R1RXbjN6WmRoVnBTUExodXRCWHp6TWpCNHNEUng3U3NSZC9tZXRYMEpEWFhER0RLZkRPNHMxd3AyL00weCttc2h5UDE5dmNjcWJlUE9YRXpmYXVEQWk3ZXR4VERBU0UzK2VUMVR5YU53MkxhTVVxK2x1SkhoK2xxelEzNVo5MGMvQmU5VkhLVWF5VmhRVWFVKys4T1M2ZGl3SUxRdUhjRTRZY0t5K1hsdE5PcExwVmtSRk0vbUJqTWgvV1ZSSnRYK0ZmVlFycHBGc1VxdnFta3VIOSIsIm1hYyI6ImI5ODM1NzA2MGNlN2RjZmU4ZjQ0Njk3NmNlMGMwZjU4MmQ3MTkxN2Q3OTVlZDhiMzJlZDU3Y2YzMGUyNmU3MjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBlR2k2SWMwQ0ZnOGt6NTNtZmlCNXc9PSIsInZhbHVlIjoiM3lLN092RjE2S2F5MUNUdDVvbkZyYUhNbWh0ZXFIa2RBZzJjK1MybEV5MnUzamI1UDRFSlZsU0RPR3BLcWNBRUpnTlBjU1lrS2hxekdoTk1rZ0lpRDBaQ0lRM3ZOMm1mZjVmSHE0Zmk4Y0RSdmwwU01sVTg3Qm85djljMGh6Tnc1NVRnZ3QxdTk3M1dnWDVvY01uaUtZekZ3cHUrYm1sczlnSVRkVUZZcDVVR3d2WmsrWnZaeU1ZS1l5cXM3RmVXT1BoWlF2VXI5c2pnVkQ2ZW9ZSVpwOEtpSXloK3kvbk9EQi9aNUFjQy9VYkp0QWhmdzlsRFRJbS9EWXplWUNIL2drZVMwK0VhaUVpZHkxZ2hvbHZhMDY2VU1veFdwMXhMeDZONTc2YTFkR1IzUmJYbEZhUDFuZzlWaGdwRVl2cjk2T1JmQUltSi9Eck1BMHAzZmNzZVVjbEMvUTNHbXBTS3NxYU1MVTB6aCthdHVKUWp1UXBobUpzeTZlcS9oTWE2L0NEY3k4SkZMSW1odGcwSUYyZ2NqVWFEQ3diM1g0TWtTQVhLODMyYjUyMFFHaG44QTAwZXN4cFNvVE9xb1BRWWtUTVFZbU9kSm5qcHdlQXZ1WmZpZEg1ejFxbUlCMmhoK3gya3FyS05jNlA5SFJ6MnVUbXFhTGhMUmtmTWhBRDJOQU50d0h0dlYvUHR1anI1eDlYdjF0MlZqQ2FvckxaMklrZWdLQVAxTlk3Vk1HRSt3VWJJWWt6b1pHUTFRb1hacG1PdGxibVpRVzUwQ1hsbllTazJid29ETHJ2OFp1b2xORGhpZWNrb1VocHNMc2M2c2dhNjU1dTRQcHBKT2tqbiIsIm1hYyI6IjhkZTg2YTZiYzVmZDg3NGIzY2E5MDNjN2IxMzU1ZTQ0MDMyZTc1MTQ3NjY4YjZlZGNlOTU3MjU1NTBjZTEzYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+