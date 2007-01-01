Нетрезвый рецидивист из Калуги лишится машины и свободы
В Калуге перед судом предстанет 51-летний автомобилист, которого поймали на повторной езде в нетрезвом виде.
В ноябре 2025 года сотрудники ГИБДД остановили его Nissan Almera на улице Железняки.
- От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, но база данных выдала информацию о прошлом нарушении, сообщили 9 марта в прокуратуре Калуги.
Теперь ему грозит не только крупный штраф, но и реальное лишение свободы на срок до двух лет, а также запрет на управление автомобилем на три года.
Его машина уже арестована. Дело рассмотрит суд.
