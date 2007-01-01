Обнинск
Дому на улице Никитина в Калуге вернут исторический облик

Владимир Андреев
09.03, 10:26
Капитальный ремонт начался в доме № 26 на улице Никитина, сообщил в воскресенье, 8 марта, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Двухэтажное кирпичное здание, по данным краеведов, было построено еще в начале XX века — между 1909 и 1917 годами.

Почти сто лет назад, в 1920-е, его муниципализировали и отдали под детский сад, который проработал здесь до 1950-х годов. Именно тогда дом стал многоквартирным, и именно тогда в нем в последний раз проводили серьезные работы.

Сейчас строители приводят в порядок крышу. Летом их ждут фасадные работы и устройство новой отмостки.

В администрации надеются, что комплексный подход поможет сохранить историческое здание для будущих поколений.

