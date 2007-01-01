Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге строительный мусор выбрасывают под окна детского сада
Новость дня Общество

В Калуге строительный мусор выбрасывают под окна детского сада

О нарушении санитарных норм пожаловался калужанин в воскресенье, 8 марта.
Владимир Андреев
09.03, 09:43
0 173
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Речь идет о капитальном ремонте общежития Калужского технического колледжа, расположенного на Грабцевском шоссе, 128.

- Строители выкидывают строительный мусор, штукатурку прям из окон, нарушая все нормы, пыль летит на детский сад и жилые дома, - заявил житель Калуги Кирилл Дмитриев.

В региональном министерстве образования и науки сообщили, что дали указание руководству колледжа провести с подрядчиком инструктаж по безопасному выносу строительного мусора.

В нынешнем году Технический колледж вошел в федеральную программу капремонтов. В учебном заведении будет отремонтировано общежитие и два учебных корпуса.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlrK2tQK3BubjNZN1BERGl4Rmt3aFE9PSIsInZhbHVlIjoieTMvOS9ZaFl3aFBWbWZQcTJLcDByVGtkNU44MWxSdFRtcUpZczZ2N3RJbWZYNkE2RmdBL213TnhYL1BUQS83K0ljelZNc3FpTzdydG9IcjFJVGx3cWJkZlRpdGFGWiswOHp0NXlOb0p5WVM4TzVyM3RoOXpTM1NKU0VkYjNrZjZhLzdrQmNQN3h2M1o1cEt2UDJRaE1KU0M5c2RsRVpwYk41YXFpc2daQmlpSjdqZVBqeGZLN2xjeEZ3Z2prQWQ4QXQrakRFcjU1dGhpRTJCaEFBMnlzM3hYY3ovMUd4ZURLTTE5dzFSNmtUUDF6cmpYNzBXWjlxS0xNUGg2UWE4ekx2ZTk3MkpBa2lqd3QyWkVaUDlmcW51U2diWjlqdW41WitncnRBa29XN1FZZ1hTcFNDRDY2L2MrTzJUUEtJeCtDRlRwOG5jVllyeTd6K3QwbFp0SVFUYUF1QXV0ek5mLzEwczhKNms0b09CMGxGajJlTXZ5Mm9wb2hMUGlNR1U2S3MzRHk4Tng3ZDB3VlQ5RTJIUDRla0pGd1VPZlZFM0ZmOGlDNEE0NWpjOGY1b1MxZEVqbHhEK2JVS2lLWXE5WSIsIm1hYyI6ImU1YTMwNmZmODZjNmU2MTU4YTkxNWIxZmY3NDE5YjAwMTFmMmZlODFjOTZhMDQyZGM1YWM3ZGFjNWFkNDhjNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilg4VmVWbUhJUWJudGJnZFBjYVdGamc9PSIsInZhbHVlIjoiRmEyWmpCa0dTeWhYTjBta0g3UC9yQnp4SGZvWnhJVEhFdFU2TjYxRlJSK3JwWW9nZEZyd1U5S3o0NVY2RWxXS2JPaVhPa2dIVEY3bkdjUkhRSlRWSC9aT0EwbTdKWHZkNGRpZzRTNkRRYkkra3NrbStRcnFuWi9NODV4T1ozUllIVnlMU1FhMHNLbEU0UVBFSmxPeklGUGF0UjJtQTIwd3RRVUxYUDdMT2F0MGp3Q3ZvVmxPTDJqZWo1R1BJL05wYnkwNjJpUTJKZmlUK0ZlZWNjUXR4NU9vWVJqbWxqZVhrNW10NDkyRExRWVpEWDd1OHpHUjgxSG5qRm9mbjZmWjV5dlp2SllUdUdYTEdkL0M2L2swRUlhcFdUcGc0ekx0a3doZUQ5bHRyUVlzMXlXeVM4ZW1CUFBNQW9pSHBXb1BxbkxUY1ZidkNYdWJOKzA3ZlNiQjdtNzZnWjBPak5pdVc4SUh5M2UyTFpxVEJGcGlLTjU1eHExaEFBbTFjSXBnUGFEc2x5V0NqZ2NBMUJjRXh3K1hLQnRVU2haU1l2YURPblE2UE1QTXU1M3BvNHJtTWRXSWZlaEh0bGxka0JkeUtlTjhORUVOTTJLS01OQUJ0Y1BZNHlXWHdTUWZUbTh6eWdCY3VqUjQ0V0wyYUg4Qldoa2c0SXJXbHM5UlJWanNGcXRwZnVqa3FZM0lPckVvSW1xVk5sSlF6K3dPemFJd2lOajBpSnR6cTJCemZBM0h0VFByT25wNlBaL3hMS09LeXRaYjJieHpVbU1HRzZPTGtVOXpPUml2Ukt4enVRRXZkOG1CLzZ2MG5GQVNkMEtjTUNDMGl3NFBQWlloSDZ1eiIsIm1hYyI6Ijk5YjVkNTBjNzEwMDRkYzlhMGI1ODczYjY3OGJlYzhjYjQyOWI5NTQ3ZmFlMjA3NjI2MmE0MzYwYjVkM2JmOTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+