В Калуге строительный мусор выбрасывают под окна детского сада
О нарушении санитарных норм пожаловался калужанин в воскресенье, 8 марта.
Речь идет о капитальном ремонте общежития Калужского технического колледжа, расположенного на Грабцевском шоссе, 128.
- Строители выкидывают строительный мусор, штукатурку прям из окон, нарушая все нормы, пыль летит на детский сад и жилые дома, - заявил житель Калуги Кирилл Дмитриев.
В региональном министерстве образования и науки сообщили, что дали указание руководству колледжа провести с подрядчиком инструктаж по безопасному выносу строительного мусора.
В нынешнем году Технический колледж вошел в федеральную программу капремонтов. В учебном заведении будет отремонтировано общежитие и два учебных корпуса.
