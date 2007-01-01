В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Запрет на полеты был введен в понедельник, 9 марта, в 4:30.

Спустя около двух часов бортам разрешили садиться и взлетать.

- Ограничения были введены для безопасности полетов, - прокомментировали в Росавиации.

Тем временем минобороны заявило, что в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Беспилотники сбивали над пяти регионами, Крымом и в акватории Азовского моря.

Калужская область в утренней сводке минобороны не фигурирует.