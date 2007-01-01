Обнинск
Общество

В Калуге женщине удалили коварную опухоль

Дмитрий Ивьев
07.03, 17:40
О проведении сложной операции в нейрохирургическом отделении Регионального сосудистого центра Калужской областной клинической больницы в субботу, 7 марта, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Пациентке удалили невриному слухового нерва, доброкачественную, но коварную опухоль, - отметил он. - Она уже начала сдавливать структуры мозга, лишая женщину слуха и нарушая координацию. Нейрохирургическая операция прошла под микроскопом и под контролем «умной» системы — интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Специальные датчики в режиме реального времени следили за «исправностью» нервов. Хирург делает шаг, а приборы показывают: нерв в порядке, импульс проходит.

Хирурги не только полностью удалили опухоль, но сохранили пациентке мимику и функции ствола мозга. Женщина чувствует себя хорошо.

- Наши медики здесь, в Калужской области, внедряют все больше высокотехнологичных методов лечения, которые до этого были доступны только в крупных федеральных центрах, - заявил губернатор.

