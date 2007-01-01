Обнинск
Общество

В Калужской области инспекторы ГАИ вручили женщинам цветы

Дмитрий Ивьев
06.03, 17:55
0 267
Акция «Цветы для автоледи» прошла 6 марта, рассказали в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции дежурили вместе с юными инспекторами движения и поздравляли автомобилисток.

Юные помощники также раздавали памятки с основными правилами безопасного вождения.

Тюльпаны получили и юные пассажиры, которые путешествовали с мамами.

