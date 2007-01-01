В Калужской области инспекторы ГАИ вручили женщинам цветы
Акция «Цветы для автоледи» прошла 6 марта, рассказали в полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции дежурили вместе с юными инспекторами движения и поздравляли автомобилисток.
Юные помощники также раздавали памятки с основными правилами безопасного вождения.
Тюльпаны получили и юные пассажиры, которые путешествовали с мамами.
