Шапша провел рабочую встречу с Ольгой Сычевой
В пятницу, 6 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольгой Сычевой.
В регионе штаб действует с конца 2022 года.
- Организация объединяет неравнодушных людей, родных и близких участников СВО, - заявил Владислав Шапша.
По его словам, вокруг штаба сложилось настоящее сообщество единомышленников. Губернатор пообещал поддерживать организацию.
