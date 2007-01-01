Обнинск
Общество

Шапша провел рабочую встречу с Ольгой Сычевой

Дмитрий Ивьев
06.03, 17:48
0 188
В пятницу, 6 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольгой Сычевой.

В регионе штаб действует с конца 2022 года.

- Организация объединяет неравнодушных людей, родных и близких участников СВО, - заявил Владислав Шапша.

По его словам, вокруг штаба сложилось настоящее сообщество единомышленников. Губернатор пообещал поддерживать организацию.

