Лось попал на видео в калужском лесу
Лось попал на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
06.03, 15:52
Видео с камеры фотоловушки в пятницу, 6 марта, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Лось наведался к подкормочной площадке.

- Животное довольно долго стояло возле камеры, так что та успела даже запотеть, - рассказали в «Калужских засеках». - В итоге мы получили почти художественные кадры тех документальных процессов, которые идут в заповедном лесу!

Новости по тегу
животные
