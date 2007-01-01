Лось попал на видео в калужском лесу
Видео с камеры фотоловушки в пятницу, 6 марта, опубликовал заповедник «Калужские засеки».
Лось наведался к подкормочной площадке.
- Животное довольно долго стояло возле камеры, так что та успела даже запотеть, - рассказали в «Калужских засеках». - В итоге мы получили почти художественные кадры тех документальных процессов, которые идут в заповедном лесу!
