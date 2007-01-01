В Калужской области снег пролежит до апреля
Такой прогноз в пятницу дали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Накануне этот вопрос обсуждался на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию.
Для Калужской области прогнозируемый период схода снежного покрова - со 2 по 10 апреля.
Пожароопасный сезон начнется примерно 6 апреля.
Сейчас в Калужской области слой снега составляет около 50 сантиметров.
