Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области снег пролежит до апреля
Новость дня Общество

В Калужской области снег пролежит до апреля

Дмитрий Ивьев
06.03, 13:36
1 663
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такой прогноз в пятницу дали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Накануне этот вопрос обсуждался на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию.

Для Калужской области прогнозируемый период схода снежного покрова - со 2 по 10 апреля.

Пожароопасный сезон начнется примерно 6 апреля.

Сейчас в Калужской области слой снега составляет около 50 сантиметров.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
25%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFqZHEyN2R3TUJYVXdydHBQMGVwS1E9PSIsInZhbHVlIjoiN3ZiNHVzd0hMQ2NESVduODJPWXdKKzdJSzBYQ1RoUDlSV25hWmxibzQ0TUZVZjB0b2F6UzJycTBmK3oxazN3d2padFMxcmlNYXdHd3dhRVFIYXJsL1kzdFo3RnhYdlZ4aC9FQkZVSzJGWTY3OHBYazd3NFo1Z1EvOUZEV0ZCYUhwVldCRWRmR3orUy9lV2dWT2d2eldwSW1NSFhxTlRhRERseTRweE5uZXdhblp1N2dxY0h5ZTd1RlVoamNTOUlZNmVKUFZ0ZmRaRmZ1NytMTnRWbjRqeXB0aU04YXhjbDNrSFE4YXNrVU9peVo3V1dLU2g0ZjkvM2sxWENhWjhUY1JQMWNhZUhUdEFZcEFSLzM2aFdnd2J5YkFvcXpkaWg5S2t2TXFLL08xTGxmL3pBMWtTKzZ3NmNjMHFodFh4YXpVczM3MGZYL2I4VmtBY1BpdEZtbS9INm01NDRaamJyNUxwRHptaC9LTkdBSGxwMHVOUGJWUElYMkF4M2E2bnhDSHIzZE1yYTZhMFdxYVlQU3NvYjdZQnphOStmNTdyUGRWTS9QYXFKUkw0MVc2TVdGMm1YaFFmRlVJbWhsYnJ3QyIsIm1hYyI6IjYyNzEwODQyN2Q5YjA0MDBjOGViNzRiMzExNDM1N2IxNWMyYzdhZDc3NmE1YzBiMzA4YjIxYjA3ZmVjNTJlNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktOOWhXUVJVazRrWHZPdTFRbC9nbFE9PSIsInZhbHVlIjoiaXA1aG82Vno4WFlZOTJRY094enB5Y0U2Zk9JTWdxSXlSdERhWEN4RVpHQ01oN1dMWWdIUktMRW9DTk9IN1FNVXAzVHBMdTdsU0phQTNRQ0ZDdnBUNjQxdmpSd3Y5STkyMHE5U1h3dHJWSDBCbXByc2pNSW1qTzI3ZEw5ZVlSK2FnazFQNEdXTzhqRk9xbXhGME9XaDN4U3hOd0p3bjVMWUlKSkpzck1Gb0hZeGQyeklDd0h6MHBYSVRmY0dEbjFPR0NaUnFCODJTUjBVeS9NK2s0ZjkwTmJXZXZWcmFpWGd5cFpOTUlzV09ndHV1YVNuS1RPc3FRRjhRU3N4ZkNBQ3FDUGJhYlFZdS81UTEvTnhQRHRkNDVHZzZsREdIOEYrV05ISnZURC9vS1hPTkxrcnBOR1dMVXplVkxMYWt5WTRXSjl3Wk5HcDZCd1FSbWdKWDBpRW1JYzl3cE9MbCt0YThielRNNm9mM3E4S2ZOdUpMWm9zL1I1WStURmdEb0l0UnMveW5PSUZtT1JxY3pRQUp2NjM5RXEwSkNBbUQwZEtwalhHeVFoem4yd3JlOEl0aFJPQVQyUnNTMnJPNklwSzM5RFVETS8yQVpQYUpQT25tQndhd1RncFBDUXMzUnNQMzZKZi94L0kxUWpTVG01NTdlbDRTTzVaOXJNMXpBa0pLdmJ6M3NzT2gzQnlOMWFvMS9KSE0xeWVHU0NoUWZLaU1taTZsWXplS2E5OFhpZDdyNm5QRjh0K25IdWxDVTJzdXpXdDRXMXJUeXNCTjlyVXNWNWRqZVphOVZJbWdxMnRFbDQwTGpRQVVpZDlCeEwrZUg0MlU4WXZvcmJhTm12MSIsIm1hYyI6ImM1ZDIyNjhmMjViYWU5N2VmMzNjZjlkNDZmMTcwMTE3MTU3ZmM2MzM0OGQxZGNiNjNiNWM3ZDM4NjQwNTYwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+