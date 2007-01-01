Обнинск
Общество

В Калуге проснулась медведица Маша

Дмитрий Ивьев
06.03, 12:13
0 287
В пятницу, 6 марта, в центре реабилитации диких животных «Феникс» сообщили, что медведица вышла из зимней спячки.

Ранее Маша несколько раз за зиму просыпалась на перекус и укладывалась обратно.

Сейчас в «Фениксе» собирают деньги на новый вольер для медведицы, которая уже семь лет живёт в Калуге.

- Стоимость изготовления конструкций составляет 395 000 рублей. Монтаж будет выполнен силами волонтёров, что позволяет значительно снизить общие расходы, - рассказали в центре.

