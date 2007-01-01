Обнинск
-1...0 °С
Средняя зарплата в Калужской области достигла рекордного значения
Новость дня Общество

Средняя зарплата в Калужской области достигла рекордного значения

Дмитрий Ивьев
06.03, 19:00
0 143
В декабре 2025 года она составила 117 637 рублей, сообщили на днях в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с ноябрем зарплата увеличилась на 29,9%. За год наблюдается рост на 2,6%.

Самые высокие доходы в Калужской области в декабре 2025 года были в страховании и финансах (198 тысяч рублей), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (163 тысячи), в профессиональной, научной и технической деятельности (147 тысяч), в строительстве (131 тысяча), в области информации и связи (129 тысяч), на обрабатывающих производствах (123 тысячи).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 106 тысяч рублей.

