В Калужской области чиновника привлекли к ответственности за срыв ответа гражданину

Евгения Родионова
06.03, 12:12
В пятницу, 6 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, в администрацию поступило обращение гражданина по вопросу незаконной установки канализационной трубы собственником жилого дома. Ответ заявителю отправили с нарушением срока- на 58-й день с даты поступления обращения.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации сельского поселения.

Его привлекли к ответственности.

