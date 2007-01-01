В Калужской области чиновника привлекли к ответственности за срыв ответа гражданину
В пятницу, 6 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, в администрацию поступило обращение гражданина по вопросу незаконной установки канализационной трубы собственником жилого дома. Ответ заявителю отправили с нарушением срока- на 58-й день с даты поступления обращения.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации сельского поселения.
Его привлекли к ответственности.
