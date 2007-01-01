Как будут работать почтовые отделения в Калужской области на 8 Марта
На этой неделе график работы почты изменится из-за праздников.
7 марта все отделения будут работать на час меньше обычного.
8 марта почта не работает. Исключение сделали только для круглосуточных пунктов и отделений, которые выдают заказы из интернет-магазинов.
В праздничный день почтальоны не будут разносить письма, журналы и газеты. А вот пенсии и пособия доставят по отдельному графику — его согласовали с Социальным фондом, чтобы люди получили деньги вовремя.
9 марта все отделения вернутся к обычному расписанию.
