Как будут работать почтовые отделения в Калужской области на 8 Марта     

На этой неделе график работы почты изменится из-за праздников.

7 марта все отделения будут работать на час меньше обычного.

8 марта почта не работает. Исключение сделали только для круглосуточных пунктов и отделений, которые выдают заказы из интернет-магазинов.

В праздничный день почтальоны не будут разносить письма, журналы и газеты. А вот пенсии и пособия доставят по отдельному графику — его согласовали с Социальным фондом, чтобы люди получили деньги вовремя.

9 марта все отделения вернутся к обычному расписанию.