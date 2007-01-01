В Калужской области жители многоэтажки нашли УК для управления своим домом

В пятницу, 6 марта, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении проверки исполнения жилищного законодательства.

По данным ведомства, жители дома на улице Лапшова в селе Ульяново долго не могли выбрать организацию для управления домом.

— Управляющую организацию не могли определить долгое время, содержание и обслуживание многоквартирного дома не осуществляли, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление об определении способа управления многоквартирным домом.

По решению суда орган местного самоуправления назначил управляющую организацию.