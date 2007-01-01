Шапша принял участие в отчете главы Перемышльского района

Мероприятие прошло вечером в четверг, 5 марта.

- Перемышльский район в числе тех, где в прошлом году произошла смена руководства, - отметил губернатор. - Первый отчет главы муниципалитета Дмитрия Иванова прошел успешно. Результаты работы есть, и они достойные. Есть преемственность: Надежда Васильевна Бадеева, которая много лет возглавляла район, во всем поддерживает преемника. А главное – есть доверие жителей.

По его словам, гордость района — сельское хозяйство.

- Произвели продукции почти на 7 млрд рублей, плюс 22% к прошлому году, - подчеркнул Шапша. - Лучший показатель в области в пересчёте на каждого жителя. По валовому сбору зерна — 2 место в регионе. По урожайности — первое. По сбору картофеля – тоже второй результат. Молоко дали плюс 10% к прошлому году. Мяса произвели на 12% больше. В числе трех районов впервые занялись выращиванием сои. Напомню, мы в числе лучших в стране по урожайности этой культуры.

В промышленности района почти двукратный рост. Собственные доходы бюджета прибавили 17%.