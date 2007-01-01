Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша принял участие в отчете главы Перемышльского района
Общество

Шапша принял участие в отчете главы Перемышльского района

Дмитрий Ивьев
06.03, 10:45
0 403
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мероприятие прошло вечером в четверг, 5 марта.

- Перемышльский район в числе тех, где в прошлом году произошла смена руководства, - отметил губернатор. - Первый отчет главы муниципалитета Дмитрия Иванова прошел успешно. Результаты работы есть, и они достойные. Есть преемственность: Надежда Васильевна Бадеева, которая много лет возглавляла район, во всем поддерживает преемника. А главное – есть доверие жителей.

По его словам, гордость района — сельское хозяйство.

- Произвели продукции почти на 7 млрд рублей, плюс 22% к прошлому году, - подчеркнул Шапша. - Лучший показатель в области в пересчёте на каждого жителя. По валовому сбору зерна — 2 место в регионе. По урожайности — первое. По сбору картофеля – тоже второй результат. Молоко дали плюс 10% к прошлому году. Мяса произвели на 12% больше. В числе трех районов впервые занялись выращиванием сои. Напомню, мы в числе лучших в стране по урожайности этой культуры.

В промышленности района почти двукратный рост. Собственные доходы бюджета прибавили 17%.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZ3UHZQRUkyM0RHUjZJb3FrRTF4N2c9PSIsInZhbHVlIjoiY21xRXVRUnVtMGhOL1pZTDJ4TGRkZ3Jra2dycFNtb3dJV2RkUkhDZVFLZVU1cHFTVDBXVGdyejVUeVlYNXVkZjYxdjV0S09VNklxdWxoMDZ6QmRiZTZja21QcVZRM0c3OXFXRjlGYS9CK2R5MEJBV1B2Q1AweVRXZSs1MG13WTZJVU1pSkJQeEJKbnlDQi9SV3Y0RnQ0VHczLzY0RXBwTFBkbmFBaW54TWE3UVRlTkg5ZXAxRjhCeERrTk1MUVdaejZNSUVTeDdMRE1renN2SWE5OFZIdFVZTi9wOTJlSGFLUkQ2RTBMRTdUelBkL2xYQzZOTU5VeW16WWMwLzJncnFuRVBxR2NhZHNWVTFMaFpiZ3I4YisyQUc0Z29PUVJvWDRmKzliZ0MzWGN2Z1o2NjBHUTFsT1p3NHk5SmZPMS9WQXltbURkSWt1d2tqWjg3Z0xhWXhaZnlvQitON2w3WThaNlZ3S1ZLZlpySjgxeEpvUFhkQ0VzNWtEWndzQ1lFbHhFeHlDMGh5MkIxVUk5anArZWw3ekNkdUM0Wjl6UlhEY1N5MytwVDRBeGVQUHBkRnlvVFowV244THVmS1NkQyIsIm1hYyI6IjAxYzM1ODUwNTgzYjcwZmU5YWVjN2MzMDYxYzc0M2I4ZjQ4NzIzZjNlNTc5ZDRkNTk4NDIxZjZiYzQ3ZWI1YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9hZng4aTB6R1hWQ3hFeUNnRFBrcWc9PSIsInZhbHVlIjoiS0taUDVYdm5PZG1XWHM3VHV3OGZPWlpjVFN4RFZCUmdkQ0RjNEpxb3d6SUtjNitzcXBWSjhkYXFaUUF5cFN4OFppNkNudFNTeG1sc3hYcElxemtUYS9wZTFscG9MUlFVUEpBc0JVMHFpd3A1WGc3OXdlY2V6ZFhIN2J6L0d0aFlEaUFYbnlyQW1JVFMySkVsZ0IvUUcvUS9JcTR6ZG0rZWJ4YzBpMG9Ra3NiVG04K0ZaUkhNYU9lcDZ1MFduVmJuTDk0RlJBZWViWk9iZGVzODJTTTN2T1hraUhvVmIwMGljMzlCcFQxN2RyOGdycjhwbm9IclBPY2oyaWs5UHZIR29BNkxwWldZMzJ2dWI2b1dUeG9QcS8rcmlFaVRqbytXWEZiZ0lSYzlhbWlkM0UvWDVaZDFmR2pqc0RqQ25XUm85TDVsb3A2dE9icEFOdTNMSE40eVMvd21jMDNBbDNNVWRUcmNGeE1DMmdkYzVXREdzTjExbGlUQm5QdXk4REpER3hIb2NGeldCTDBBRkRvRmgxZ0I0YWJIa1NJMmdvOEIzT3J1ZW5JTmptTngvaFVVa01NZThVYzRrS0pvbm9maG1uMEZySmNaZHYyL1BGTVFpcDdZTzU0M29Bc0hqdDZNQkRFRW1hRy9YaUhUeHI5VVlHNVNWZlJ5aUYrakZIYnIxdUVUWHdreEZlZWE2OXVES1hCSlNpMkdLNVJabnY4Wi9TK1RONnF6U3doNElLK2djd01SZkNrVXpIRmRUWmJvbFdQVEN1Nzd0RnVzaVRFOWF1UjVWaERvdkxUVEtRUE1HYW8zRHliQVI5NHhvM2tqMW80b1V1dXhmV05vS0FldSIsIm1hYyI6IjkxNzk5MmM4ZTRhMjNmNTZmMTU3MWRhMTk4NjUyNTQyNmJkNGUwMWVkZWE3Yzc5NDIwY2VjNjAzYmVlMGU4NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+