Министр рассказала о работе поликлиники в Перемышле

Глава министерства здравоохранения Калужской области Анна Чернова побывала в районном центре в четверг, 5 марта.

По ее словам, местные жители не только жалуются, но и благодарят медицинских работников.

- Сейчас в больнице работают врачи различных специальностей, включая невролога, ЛОРа, гериатра, стоматолога, - отметила Чернова. - Ремонт в больнице провели в 2020 году. Хорошие условия для пациентов, отделения чистые и уютные. В прошлом году установили новый аппарат УЗИ в больницу. Теперь пациентов обследуют на современном отечественном оборудовании.