Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Министр рассказала о работе поликлиники в Перемышле
Общество

Министр рассказала о работе поликлиники в Перемышле

Дмитрий Ивьев
06.03, 07:23
0 208
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава министерства здравоохранения Калужской области Анна Чернова побывала в районном центре в четверг, 5 марта.

По ее словам, местные жители не только жалуются, но и благодарят медицинских работников.

- Сейчас в больнице работают врачи различных специальностей, включая невролога, ЛОРа, гериатра, стоматолога, - отметила Чернова. - Ремонт в больнице провели в 2020 году. Хорошие условия для пациентов, отделения чистые и уютные. В прошлом году установили новый аппарат УЗИ в больницу. Теперь пациентов обследуют на современном отечественном оборудовании.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJGRGE2c200WkpaYWwyM09OMFNBS2c9PSIsInZhbHVlIjoiYzRGT0x3bkRaTVp2ZkpHUHpjaUthbndQTUVNNHhKUEZPdW9FQ1JVZlozSmFrYk5oRmVDeXVHYm5MZjZoeGVsTmNxQXpGUDNaZHlodlhvb3FpenRCRXdxbDBFZ01vdDk1NlZoZlZJNFR0cWlKbWFkKzF5blRVWWtZTFg3a3Q2dFZpckNKOGg4RFVuRkhHMG0xOUxEZUFkaElXcjU1a3lOTHY0RkorTm54WjYwTklzWmEzTkNxeG1IN3RBR3pZSXh4ZXpUTFdIb2ZhYldiWGowdzJCcmliWC9pOStRcTB5WXRjTUVWZzl4QTVCWDBMNnJHMW5FcDF3MUdkV0FvbGZOT21tN3M3bUgrbTB4K0VRK25xQWZwOVVOd0ZuVDN6Y2twZDhLM2NMZDF4MENwQXpTZnFEZzNyRVIwVFlwQkJ3ZTNrMXB1V1F6aTlRT3NTVmdrUEEvOS9ldlRPUm1KR2pBZW13NXB1TGxIUEVmKzJibHFtTVlqUVBiZU4zZmxjK0lYeUNSUVNUcktWeXkzY0U2L1ppdkhxTk5BYUx5SnR0NHc3QUV0ZVYra3NqWjA4YWdPeDdWUitaaVZSNjJVcXVqZCIsIm1hYyI6IjRjOTdlOWQ3MGY2YzQxMzNlMThmMTU3NzBiNDljNWUxN2Y2ODU1NDRiNDE3ODFmM2YwNDA1YzY1NWRlYWM1YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFsNGY5SEl0MWtOcEVJM09vc3RWUHc9PSIsInZhbHVlIjoiSWFjQTNwSE5QNGZYQnFyV2htamNzbVFJM2Rrb2JrRW9WdHZWUTBXb0pVenNWZHJVWHEzdTFSZ3diWE1zYTVQN1E1MzRSeFh6ekZQbXc3UXM2TmFBeGZhWlIzbnBRVlM2UWd1cnB4K3orOFpCcHFXdmZqSXBwWnJTUU9yNmRFMGxnUlJxRGREb0wyTzljVEp6MVFkUFdRNzFqY2pXcE1DdFhVSTNZYWZvMFJjU1VRTWp6MkNSS3E3Y0pEQlk0OTMrdkVJVzIzTVU1bnlUZ0xHa0VlRVNZVXJOb2lHRjBGdjdhR1hpdW5PLzZTZWhxYitNdHVmZVY3RmlodDZCMFZNMXRRWERJci9YMFB2VTdsNFo5eUNTMyt3bXVCYkx0Vmp4QkIxNzNsZTZkTGhLSHdCR1B0UDIxcmFlTFpJM1AxRFdXV3N3cDlmVy9TaFRHclI3a0diVUFHM0d0K3hBUDE0aVUvdFgvenBkdzdoWmpWcm8vMi8vSlZNd0RDMGc4WjUxTWhpRU9sT3ZGeHJrckpIcGVFQXpNTE9JbHMxeUlvdWZFd3lSd1FxdkJPSG5MazZtQWhNWDhrOVFQdXZDSlVnc2F5ek9kRjBzb1BBcm9jWUZEaTByTGZuLzhYSGs2Nmx2WTNqVXBubzhYNWxjaVVnOXAyb1RqYm9rUmMxWWtTeTdKV1VIeG1ETGMzUHo0eG0wNGVOTU5PNzA3UWo1Y1NyV3hSQmI0RlcyZHdWdmhlNy9xaEdXdkdHdy81cFVoQzJxa0Jjd1VocjJaMnlxSWRkWEw1Q0VkUmxIVHFTMDc2dkJaUFlDMlNBMzVEeHp0WkYwZjduelF3L1pObTRIc2V5ZyIsIm1hYyI6ImRhMmZkMzZhZDNmNzIyM2VjZmMwNWQ0YjlmODVhZWYyMWIyY2E4N2E5MTBmYTMzOGFkNGQ5MDhjNWRjYjIyOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+