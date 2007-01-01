Министр рассказала о работе поликлиники в Перемышле
Глава министерства здравоохранения Калужской области Анна Чернова побывала в районном центре в четверг, 5 марта.
По ее словам, местные жители не только жалуются, но и благодарят медицинских работников.
- Сейчас в больнице работают врачи различных специальностей, включая невролога, ЛОРа, гериатра, стоматолога, - отметила Чернова. - Ремонт в больнице провели в 2020 году. Хорошие условия для пациентов, отделения чистые и уютные. В прошлом году установили новый аппарат УЗИ в больницу. Теперь пациентов обследуют на современном отечественном оборудовании.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь