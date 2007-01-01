Минздрав рассказал о работе калужских поликлиник в выходной понедельник

9 марта в нынешнем году будет дополнительным выходным, так как Международный женский день придётся на воскресенье.

Поликлиники Калужской области в понедельник откроют кабинеты неотложной помощи. Они будут открыты с 8:00 до 20:00, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Прием по обычному графику возобновиться с 10 марта.

Скорая помощь и приемный покои продолжат работать круглосуточно и без выходных.