Минздрав рассказал о работе калужских поликлиник в выходной понедельник
9 марта в нынешнем году будет дополнительным выходным, так как Международный женский день придётся на воскресенье.
Поликлиники Калужской области в понедельник откроют кабинеты неотложной помощи. Они будут открыты с 8:00 до 20:00, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Прием по обычному графику возобновиться с 10 марта.
Скорая помощь и приемный покои продолжат работать круглосуточно и без выходных.
