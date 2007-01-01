В Калуге прошел финал конкурса «Королева за рулем»
В четверг, 5 марта, состоялся финал конкурса «Королева за рулем», посвященный 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.
Участницы на автодроме продемонстрировали мастерство вождения.
Им потребовалось выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных автошколой, и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения. Все упражнения были на время.
В итоге победительницей стала Наталья Гришкина.
- Я не ожидала, конечно, что выиграю, - рассказала нам победительница. - Конкурс — это всегда неожиданно, потому что много факторов играют важную роль. Это и волнение, и какие-то погодные условия.
Второе место заняла Светлана Юркова, а третье - Екатерина Тишина.
Также подведены итоги дополнительного конкурса «Мой ласковый железный зверь». Его участницам нужно было креативно украсить своё авто. Первое место у Кристины Капьянидзе, второе – у Анны Крутиной, третье – у Алины Калошиной.
Конкурс проводили Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга».
Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» благодарит партнеров за поддержку конкурса «Королева за рулем»: Калужский Цветочный Холдинг, компанию «ЭкоНива», этнографический парк «ЭТНОМИР», автошколу «Автокадры».
