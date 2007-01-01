Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошел финал конкурса «Королева за рулем»
Новость дня Общество

В Калуге прошел финал конкурса «Королева за рулем»

Дмитрий Ивьев
05.03, 16:28
1 324
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 5 марта, состоялся финал конкурса «Королева за рулем», посвященный 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.

Участницы на автодроме продемонстрировали мастерство вождения.

Им потребовалось выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных автошколой, и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения. Все упражнения были на время.

В итоге победительницей стала Наталья Гришкина.

- Я не ожидала, конечно, что выиграю, - рассказала нам победительница. - Конкурс — это всегда неожиданно, потому что много факторов играют важную роль. Это и волнение, и какие-то погодные условия.

Второе место заняла Светлана Юркова, а третье - Екатерина Тишина.

Также подведены итоги дополнительного конкурса «Мой ласковый железный зверь». Его участницам нужно было креативно украсить своё авто. Первое место у Кристины Капьянидзе, второе – у Анны Крутиной, третье – у Алины Калошиной.

Подробности читайте позже в нашем репортаже.

Конкурс проводили Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга».

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» благодарит партнеров за поддержку конкурса «Королева за рулем»: Калужский Цветочный Холдинг, компанию «ЭкоНива», этнографический парк «ЭТНОМИР», автошколу «Автокадры».

Партнеры проекта

Автомобильная группа Автоград - крупный автомобильный холдинг Калужской области. Официальный дилер более 14 автомобильных брендов: Тенет, Джили, Белджи, Омода, Джейку, Хончи, Солярис и многих других китайских, корейских и немецких марок

Компания SINTEC Group, один из ключевых работодателей и социальных партнеров первого наукограда России - Обнинска и Калужской области

Водный комплекс «Калужские термы»

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
королева за рулем
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZpUlpzYU83NjFzeVFOWUdCREdBbEE9PSIsInZhbHVlIjoibFFMbm10Q1poSmNXcmF6NlFIQnFEWVhlRExhZmpQWFdET1RpSFhjRGNlZE5TTTViUk1CSnhnWWpOcjdjd3NpSkdHTlhWc0UzVElqZEFTYWZzcTlYUVJ2TDZNUnFROGo1U2N2eUpWeWxNRlg2WHpPQVUyOEpySHVKai9uQnhGWUQ4cGlQMFNyUllZdnNBeW1DQS9uc0JvNFZqckFFU3kzMlNhdHNkM0pOUzN0cHNUMEJPWFVLZTh5SkFwTHgxL05sUWU4UjdXL3h5aEd5UU5wRGNSOHJ6RElNSlcvNkR2dXkzVzFmWjloZ3lud3JyZUwvRk1hZ3AvcVNKU0FVNm90VXJjRS9pcWtYOXhFM1h4elJDUjltWXVFTnRtS1ZBVnl5d2pVWlVBTEVURUZJcVJqM3NPWUVGcUtmSldiVWZEUlV2WXhyU3VPTHljRE1nRVdnMFlYMTlxTzBaMUVOQld6SE1rYkJNN2twUUtSd1ZkbmRSZGxJdFF5UTFEWW9wYk1NM0U3Q2hqakVrc09FZHNwcWZvQklRYTEwSXhCeTJZd1hDNjZ4VkN3dHJTWnNUMStVdEs4NU1UVS90TUpZZDZHWiIsIm1hYyI6ImNlYmRhY2JiZGQ2YWY3MjdlYjcwYzRhOTg2NjUzY2Q1ZDM2ZjQyNTQ4OWQxMDIxMTdhZjVkMWZjYzAxYmEyZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV0UU1Yb0NSSi9GUlYwb1BKWVljdkE9PSIsInZhbHVlIjoiQXFoNlluMm9DTXd4cFBNTUxBanpCWHYxYUE3dENKSFBVTmlMdmxFQk11NnBUdzdBZWwreHRIZVlKRzA5NTJ6UzhQbytCNzRmV2h1QWxDc204TGFZWUVIU01GenF5QWdRK1E1MTlhc2s2ZVJsbzhaNjZBOHRqeDRrN2VFUzUyVEMySnR5c09iZFk4Y2ZaaENUMkw0VEdRNEtjcXVpV0NhTUJNaUpaaVZsdGM4a1ZsWkk1c01UajNtSEVpdW03UFg3ajB6Nm1HeTlkNkFDOTZ2VXY1UjBYODl1eHFEQWNtMFFBamk0SFNzckNCdzRyWHZWeksyTnFTVnVDS2NkblZWTHVhM3lYd25aaXYvUE1IL0pUSi9oU1dvanQ2Z2J4S1h2c0NIK1dreWZ3THlLQVpOdFl4Qkx6RUgrbTBlUHVFTGIzSUMzSVNXNWVqbmhIaWFUQzNSWUJKL2NMdWp0cC9KcXRpKzAvMjZBVTBaWldBWXR0NWR0SDEvUzl1YTBNZCtNNWo1bWlwNnkwY3crRjQ0dzhDVFpOakE3NDF4dGxLdHNYem1iUHh4amZsUWxQdk1pdFhkc21XdS92aXdRYWxNTGhTN3FaN3RwUCt5RFpMSms2MDhxeC9wYzZLSUltUWlnRzRycGg4cFpRa2l5WTJEbjBTTUhJcHVVZGxUZHJudEJGeUV5UFZPUm5LM0JpOHZSQnNZRmJTWXlwRU14YVBZV0Qzb2tDb01MblRkTVA3WDNSMmsrYlpteFVvS2VCN3ozbmJUMFEyaHliL3l0OTkwZUpORWtCZmF0ZXJFdjllTS9aTmtyV3BvWHJjRFlUZGdSMGU1bXZYNE9URTJPYU1lYiIsIm1hYyI6IjhhNzUyZTIxNmNmMDk2ZGE5MzA3ZWY0MmQyNmQ1Njk2ZGM5ZjhiYzU5NWUyOTE1Y2I2NzAxMDE1MjgwM2M4NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+