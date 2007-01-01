В Калуге прошел финал конкурса «Королева за рулем»

В четверг, 5 марта, состоялся финал конкурса «Королева за рулем», посвященный 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.

Участницы на автодроме продемонстрировали мастерство вождения.

Им потребовалось выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных автошколой, и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения. Все упражнения были на время.

В итоге победительницей стала Наталья Гришкина.

- Я не ожидала, конечно, что выиграю, - рассказала нам победительница. - Конкурс — это всегда неожиданно, потому что много факторов играют важную роль. Это и волнение, и какие-то погодные условия.

Второе место заняла Светлана Юркова, а третье - Екатерина Тишина.

Также подведены итоги дополнительного конкурса «Мой ласковый железный зверь». Его участницам нужно было креативно украсить своё авто. Первое место у Кристины Капьянидзе, второе – у Анны Крутиной, третье – у Алины Калошиной.

Конкурс проводили Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга».

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» благодарит партнеров за поддержку конкурса «Королева за рулем»: Калужский Цветочный Холдинг, компанию «ЭкоНива», этнографический парк «ЭТНОМИР», автошколу «Автокадры».

Автомобильная группа Автоград - крупный автомобильный холдинг Калужской области. Официальный дилер более 14 автомобильных брендов: Тенет, Джили, Белджи, Омода, Джейку, Хончи, Солярис и многих других китайских, корейских и немецких марок

Компания SINTEC Group, один из ключевых работодателей и социальных партнеров первого наукограда России - Обнинска и Калужской области