Между молоком и памятью

Как Ульяновский округ прожил год без права на тишину.

Ремонт дорог, рекордные удои, поддержка СВО и «два сердца одного села» — чем жил район на юго-западе Калужской области.

Главный приоритет: СВОих не бросаем

Если попытаться сформулировать главный нерв ушедшего года одной фразой, то это, пожалуй, будет «помощь тем, кто на передовой». Почти 60 тонн — именно столько гуманитарного груза ушло из округа в зону специальной военной операции. Цифра, за которой стоят не просто килограммы, а колоссальные человеческие усилия.

— Более 3 миллионов рублей из этой суммы собрано самими жителями и организациями округа — эти слова главы администрации МР «Ульяновский округ» Александра Анисимова звучат не как сухая статистика, а как свидетельство настоящего народного единства. — Продукты, теплые вещи, медикаменты, но главное, пожалуй, маскировочные сети и окопные свечи, которые делают женскими руками в сельских клубах и домах.

Особые слова благодарности в округе адресованы старшему поколению. Женщины-ветераны из сел и деревень стали настоящим оберегом для бойцов. Они не просто вяжут носки, они находятся на постоянной связи с земляками, расспрашивают о быте, собирают посылки, в каждую из которых вкладывают частичку домашнего тепла. А ветераны из райцентра взяли на себя самую хлопотную миссию — закупку медикаментов, которые на передовой нужнее золота.

Ставка на «молочные реки»

Ульяновский округ — территория аграрная, и именно сельское хозяйство тянет за собой всю экономику. Цифры говорят сами за себя: средняя зарплата аграриев перевалила за 82 тысячи рублей, а в целом по району выросла почти на 16%, достигнув 64722 рублей. Безработица снизилась до символических 0,2% — в деревне без дела не сидят.

Главные драйверы — три инвестиционных проекта, которые превратили округ в одну большую молочную ферму. ООО «Ульяновская Нива», ООО «КФХ «Харчевников» и ООО «ТиЭйч Рус Калужский» — эти названия знает каждый школьник. В 2025 году здесь случилось настоящее технологическое обновление. В «ТиЭйч Рус Калужский» запустили новый доильный зал типа «Параллель» и уникальную станцию сепарации навоза, превращающую отходы в подстилку для животных (экология и экономия в одном флаконе). В планах — строительство еще трех молочно-товарных ферм в селе Ефимцево.

— Ежесуточно два наших флагманских хозяйства производят суммарно более 86 тонн молока с продуктивностью 31-32 кг на корову, — уточняет Александр Анисимов, добавляя, что такими показателями может гордиться не каждый фермер в Европе.

Итог года — 27,3 тысячи тонн молока, что на 6,4 тысячи больше, чем годом ранее. Надой на корову приблизился к фантастической цифре: 10 тонн молока в год (9520 кг). Даже зерна намолотили в три раза больше прошлогоднего — 3158 тонн.

Дороги, рощи и чистая вода

Любая, даже самая успешная экономика, разбивается о быт, если по улицам не пройти и не проехать.

В 2025 году дорожный вопрос в районе сдвинулся с мертвой точки. Почти 57 миллионов рублей из бюджетов разных уровней ушло на ремонт асфальтового покрытия.

Жители улицы Партизанской в Ульяново наконец-то вздохнули спокойно. В Дудоровском привели в порядок улицу Величутина и Культурную. Большой ремонт прошел в деревне Фурсово. Даже небольшие участки в Обухово и переулки у школ не остались без внимания. По сути, в районе постарались залатать самые больные «раны» на дорожной карте.

Но благоустройство — это не только асфальт. Это и уютные пространства для жизни. В селе Ульяново преобразилась школьная роща на Первомайской — там завершили второй этап благоустройства.

Детство тоже должно быть радостным. Детский сад «Солнышко» в райцентре теперь не узнать: во дворе вырос целый игровой городок «Кремль» с резиновым покрытием, новыми песочницами и теневыми навесами.

Активность проявили и сами жители через программу инициативного бюджетирования. На средства, выделенные под конкретные проекты (более 12 млн рублей), привели в порядок четыре братских могилы и одно воинское захоронение, построили лестницу на улицах Лапшова и Некрасова в Ульяново, сделали спортивную площадку в Мелихово и продолжили благоустраивать пруд в Дудоровском.

Вода — это жизнь. И чтобы она была качественной, в селах Уколица, Дубна и Белый Камень запустили новые станции очистки. А в селе Заречье началось строительство современных очистных сооружений — событие, которого здесь ждали долгие годы.

Культура, память и «Два сердца одного села»

В Год защитника Отечества культурная жизнь крутилась вокруг патриотических акций: «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», митинги и встречи с участниками СВО. Но не единым героическим прошлым жива деревня.

Культработники удивили: они решили вернуть былую славу местным ярмаркам. На Ореховый Спас попробовали воссоздать знаменитую Плохинскую ярмарку. На импровизированных подворьях торговали медом, яйцами и домашней снедью, а по рядам расхаживали исторические персонажи — сам Петр Первый и граф Яков Брюсс. Получилось живо, вкусно и весело.

— А летом, в жару, четвертый раз подряд прогремела «Ульяновская Развеселица» — фестиваль здорового семейного отдыха, который местные раньше знали как День Нептуна, — рассказал Александр Анисимов. — Он набирает популярность и собирает гостей со всей округи.

Но главная культурная интрига впереди. Ульяновский округ решил побороться за серьезный грант во Всероссийском конкурсе малых городов. Проект с поэтичным названием «От Красной церкви до Белого храма. Два сердца одного села» уже представили жителям.

Речь идет о благоустройстве исторического центра, двух храмов, которые являются сердцевиной Ульяново.

Школы, больницы и забота о старших

Школы в 2025 году не только учили, но и хорошели. Завершился капремонт в Заречной школе. По программе «Школьные инициативы» в Ульяновской школе обновили входную группу, в других отремонтировали классы и холлы. Даже на жалюзи для окон нашли полмиллиона рублей — мелочь, а детям и учителям приятно.

Медицина остается самым больным вопросом для любой глубинки, но движение есть. В участковой больнице сделали хорошую парковку и подъездные пути: теперь к крыльцу можно подъехать без риска увязнуть в грязи. В округе установили три новых модульных ФАПа: в Волосово-Дудино, Кирейково и Поздняково.

Отдельный пласт работы — забота о старшем поколении. В округе проживает почти 2500 пенсионеров. Социальные работники совершили тысячи выездов: кому-то привезли лекарства, кого-то свозили в больницу на диспансеризацию, кому-то помогли оплатить коммуналку. Пожилые люди знают: они не одни.

Взгляд в будущее

Впереди у района новые планы. Нужно достроить очистные в Заречье, продолжить ремонт дорог и, конечно, беречь тех, кто сегодня с оружием в руках защищает страну.

Ульяновский округ прожил 2025 год, как и вся Россия: с болью потерь и гордостью за своих героев, с заботой о хлебе насущном (и молоке!), с надеждой на лучшее. Здесь, вдали от столичного шума, люди делают главное: честно живут и работают на земле. Они верят, что их труд, их память и их единство и есть та самая сила, которая не даст родной земле исчезнуть с карты. Работа ладится, когда есть команда. А она в Ульяновском округе есть!